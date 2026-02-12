基隆「擁恆文創園區」土地交易爭議今開庭 商場老友首交手

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市基福山生命園區（原名擁恆文創園區）土地交易，引爆商界多年老友陳振豐、吳寶田陣營對簿公堂。陳指25%土地未交易訴請塗銷移轉登記，吳陣營主張全已買下。基隆地院今天開庭，法官裁示先釐清管轄權，再進行下一個程序。

頂邑開發負責人陳振豐委任的律師表示，陳在5年前出售時稱擁恆生命園區的75%土地，給麗寶集團董事長吳寶田，這部分沒有爭議。但是後來移轉登記剩餘的25%土地，並非真正的交易，因此要透過訴訟程序塗銷，取回25%的土地。

陳振豐和吳寶田雙方陣營因為這筆土地起衝突，去年5月間就曾引發關注。陳陣營當時指雙方在2021年決定「強強聯手」，由吳陣營以74億元買下擁恆75%的土地和經營股權，後來為配合吳陣營，營造土地完整以利貸款，才配合移轉把名下25%土地所有權，實無交易行為。

麗寶集團當時回應，土地交易是在陳振豐知情且同意下進行，陳還陸續作價入股，擔任公司董事，並非只是配合辦土地過戶，並質疑陳是收到國稅局通知補繳房地合一稅，才主張未出售這25%的土地。

頂邑開發去年10月30日向基隆地方法院提起民事訴訟，訴請塗銷25%土地所有權移轉登記，請求返還土地。考量這筆土地產權已進入訴訟程序，為避免不知情第3人，因信賴地籍登記進行交易，損害頂邑權益，或損及第3人交易安全，頂邑也聲請「訴訟繫屬事實之登記」，防止土地移轉。

基隆地院審理後，去年底裁准頂邑提出擔保金後，把訴訟繫屬事實登記在這筆土地的土地謄本。頂邑訴請塗銷登記案，今天召開準備程序庭。吳陣營委任律師指出，雙方土地交易合約中，有簽定合意管轄條文，希望聲請案移轉台北地方法院審理。法官裁示候核辦，將再開庭先審理是否應移轉管轄權。

頂邑開發在今天開庭後發表聲明指出，為避免第3人因不知這筆土地尚有糾紛，冒然交易承受損害，才聲請訴訟繫屬事實登記，並希望廣為公告周知。至於塗銷所有權移轉登記案，頂邑開發尊重司法審理程序，靜待法院公平公正判決，還原真相。

基隆市基福山（原名擁恆）生命園區土地交易，引爆商界多年老友陳振豐、吳寶田陣營對簿公堂。圖／讀者提供
基隆市基福山（原名擁恆）生命園區土地交易，引爆商界多年老友陳振豐、吳寶田陣營對簿公堂。圖／讀者提供
基隆市基福山（原名擁恆）生命園區土地交易，引爆商界多年老友陳振豐、吳寶田陣營對簿公堂。圖／讀者提供
基隆市基福山（原名擁恆）生命園區土地交易，引爆商界多年老友陳振豐、吳寶田陣營對簿公堂。圖／讀者提供

