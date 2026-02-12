新北少年割頸案定讞！死者父要說出一切 痛訴：誰要認養他們兩個？

快訊

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新北市楊姓國中生前年耶誕節在校被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女一審被依殺人罪各判決9年、8年徒刑，二審改判郭12年徒刑、林女11年徒刑，案件上訴，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

楊父在工作中得知判決結果，初步表示因自己還在工作當中，不方便敘述太多，但他會以聲明方式向社會大眾表達心聲，及揭露他所經歷的一切。

他說，有預料到是這樣的判決結果，如今定讞了，「我也不怕少事法了」、「我不怕他們關我了」，他會將所有一切都說出來，尤其那些法官做的事情。

楊父質問，當那兩個人（指乾哥、乾妹）出來之後，「誰要認養他們？」他說，一審法官曾在司法院宣傳影片中提及，把犯罪的少年當成「自己的下一輩」、當成自己熟悉的人，他氣憤地說「那兩個人出來，她敢不敢帶回去教」，既然視為後輩，那就帶回家教。

林女2023年12月25日至隔壁班找熟識的女同學聊天，被楊生質疑「妳又不是我們班的」要求離去，林女甩門離開後，要求郭姓乾哥幫忙出氣。郭持預藏彈簧刀猛刺楊的頸部、胸口多刀，楊大量失血當場失去呼吸心跳，送醫經葉克膜急救仍不治，郭與林女事後被裁定收容。

檢警查出郭在案發前剛離開少觀所，平時與林女混跡宮廟，自稱與天道盟、華山會熟識，在校內行徑囂張。檢方偵結依殺人罪嫌起訴郭、林女，一審認為郭、林女適用刑法減刑，且兩人於少觀所分別經多次諮商、晤談，已漸能覺察反省自身的過錯。

二審合議庭由審判長謝靜慧、受命法官鄧鈞豪、陪席法官沈君玲組成。二審指出，檢察官及郭、林女僅就量刑提起上訴，犯罪事實、罪名、罪數及沒收部分，並非審判範圍。

二審認為，將郭、林女送請醫療機構，針對少年提出評估結果、再犯風險及具體處遇建議內容，作出少年事件處理程序審前調查報告，一審犯行事證明確，但未及審酌此份報告，考量量刑基礎、處遇因子有變更，因此撤銷改判。

二審綜合考量郭和林女的犯行，並基於促進健全自我成長與重返社會所應考量的事由，斟酌檢察官、被害人法定代理人、郭與林女及辯護人的意見，並依刑法第18條第2項未成年人規定減刑，改判郭12年徒刑、林女11年徒刑。

案件上訴，最高法院認為檢察官當時僅針對量刑上訴二審，但上訴第三審卻指摘二審判決沒有釐清犯意，並非合法上訴理由，另，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

新北市楊姓男國中生在校遭割頸身亡案，死者父親二審判決後走出法庭痛哭失聲。圖／聯合報系資料照片
