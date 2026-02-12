聽新聞
「好樂貸」P2P網路借貸平台吸金14.5億 新北檢起訴5人主嫌求重刑
男子楊智淵成立公信、鼎佑暘等公司，對外經營「好樂貸」P2P網路借貸平台，標榜年投資率14至16%及100%風險保護，藉此對外吸金高達14.5億元，受害民眾達上千人。新北地檢署今依違反銀行法及加重詐欺等罪起訴楊男、人頭負責人、幹部及業務共5人，並對主嫌楊男求處重刑。
全案由新北檢檢肅黑金專組檢察官林佳慧檢察官，指揮調查局北機站偵辦。檢調查出，楊男等人自2019年起至2024年8月1日止，對外經營好樂貸平台並刊登去識別化公司的債權方案，除標榜超高年報酬率及風險保護外，還註明若產生違約，將由鼎佑暘公司按本金之90%購回債權，以保證還本。
同時好樂貸也宣稱，借款人均提供足額擔保，好樂貸將自投資金額中提撥固定比例做為專款專用的風險準備金，於借款人違約時作為投資人的本金賠付，藉以取信投資人。
2023年5月間，因im.B事件爆發，造成投資人恐慌減少投資，楊男等人為持續吸金竟繼續上架假債權、公告虛偽不實的風險準備金金額，或提供少數有資產擔保的真實債權供不知情律師查核，騙取查核意見書誤導投資人，繼續挖東牆補西牆從事吸金詐騙，直到2024年再也無法出金才東窗事發。
