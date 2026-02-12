快訊

全案確定！新北國中少年割頸案落幕 凶手乾哥判12年、乾妹11年定讞

三金大提琴家范宗沛辭世 享壽65歲「配樂鬼才」傳奇落幕

遭空拍機投毒案波及！張美阿嬤農場動物無處可去 這間動物園接手救援

全案確定！新北國中少年割頸案落幕 凶手乾哥判12年、乾妹11年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新北市楊姓國中生前年耶誕節在校被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女一審被依殺人罪各判決9年、8年徒刑，二審改判郭12年徒刑、林女11年徒刑，案件上訴，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

林女2023年12月25日至隔壁班找熟識的女同學聊天，被楊生質疑「妳又不是我們班的」要求離去，林女甩門離開後，要求郭姓乾哥幫忙出氣。郭持預藏彈簧刀猛刺楊的頸部、胸口多刀，楊大量失血當場失去呼吸心跳，送醫經葉克膜急救仍不治，郭與林女事後被裁定收容。

檢警查出郭在案發前剛離開少觀所，平時與林女混跡宮廟，自稱與天道盟、華山會熟識，在校內行徑囂張。檢方偵結依殺人罪嫌起訴郭、林女，一審認為郭、林女適用刑法減刑，且兩人於少觀所分別經多次諮商、晤談，已漸能覺察反省自身的過錯。

二審合議庭由審判長謝靜慧、受命法官鄧鈞豪、陪席法官沈君玲組成。二審指出，檢察官及郭、林女僅就量刑提起上訴，犯罪事實、罪名、罪數及沒收部分，並非審判範圍。

二審認為，將郭、林女送請醫療機構，針對少年提出評估結果、再犯風險及具體處遇建議內容，作出少年事件處理程序審前調查報告，一審犯行事證明確，但未及審酌此份報告，考量量刑基礎、處遇因子有變更，因此撤銷改判。

二審綜合考量郭和林女的犯行，並基於促進健全自我成長與重返社會所應考量的事由，斟酌檢察官、被害人法定代理人、郭與林女及辯護人的意見，並依刑法第18條第2項未成年人規定減刑，改判郭12年徒刑、林女11年徒刑。

案件上訴，最高法院認為檢察官當時僅針對量刑上訴二審，但上訴第三審卻指摘二審判決沒有釐清犯意，並非合法上訴理由，另，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

新北少年割頸案死者家屬。圖／聯合報系資料照片
新北少年割頸案死者家屬。圖／聯合報系資料照片

檢察官 殺人

延伸閱讀

雲林離岸風電6年官司 今二審漁民無罪判決定讞

南投縣長許淑華稱有機會入主中市府 江啟臣：台中是門戶南投是明珠

迎戰李四川 蘇巧慧：將提產業政策吸引企業投資新北

市值破億「88.88公斤毒品」化成灰燼　新北20警荷槍實彈銷燬

相關新聞

撞死所長！判死毒駕女鑑定時曾說「被害人不是我的家人我不難過」 被認態度不佳

女子陳嘉瑩因開車拖行、衝撞奪走派出所長劉宗鑫性命遭判死，其中一項主因為陳女就此案接受司法精神專業鑑定時，曾回答「因為被害...

民眾黨前立委林國成反罷免活動辱罵賴清德總統三字經 起訴從重量刑

民眾黨前立委林國成去年720反罷免活動中，公然在舞台上罵賴清德總統三字經，且現場經YouTube頻道「民眾之聲」全程直播...

嘉義大埔鄉公所爆家族式貪瀆！鄉長3兄弟涉圖利詐財遭起訴

嘉義地檢署偵辦大埔鄉公所多項工程弊案，發現鄉長吳明勳涉嫌在發包工程時圖利、收賄，甚至連同親兄弟與廠商聯手詐領公款。嘉檢認...

全案確定！新北國中少年割頸案落幕 凶手乾哥判12年、乾妹11年定讞

新北市楊姓國中生前年耶誕節在校被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女一審被依殺人罪各判決9年、8年徒刑，二審改判...

帳號遭盜用？她租車超速被開4張紅單 害業者挨罰1萬多元免罰

郭姓女子年前向iRent租車7日，在台北及國道超速，經警舉發共被開4張罰單計1萬6300元，她以其帳號遭盜用而拒繳，台南...

林姿妙涉貪判12年半 高院第二次開庭她喊「沒有做壞事」

宜蘭縣長林姿妙與縣府官員被控涉貪，宜蘭地院2024年12月31日認為她收賄罪證不足，改以圖利等罪判12年6月徒刑。宜蘭地...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。