全案確定！新北國中少年割頸案落幕 凶手乾哥判12年、乾妹11年定讞

新北市楊姓國中生前年耶誕節在校被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女一審被依殺人罪各判決9年、8年徒刑，二審改判郭12年徒刑、林女11年徒刑，案件上訴，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

林女2023年12月25日至隔壁班找熟識的女同學聊天，被楊生質疑「妳又不是我們班的」要求離去，林女甩門離開後，要求郭姓乾哥幫忙出氣。郭持預藏彈簧刀猛刺楊的頸部、胸口多刀，楊大量失血當場失去呼吸心跳，送醫經葉克膜急救仍不治，郭與林女事後被裁定收容。

檢警查出郭在案發前剛離開少觀所，平時與林女混跡宮廟，自稱與天道盟、華山會熟識，在校內行徑囂張。檢方偵結依殺人罪嫌起訴郭、林女，一審認為郭、林女適用刑法減刑，且兩人於少觀所分別經多次諮商、晤談，已漸能覺察反省自身的過錯。

二審合議庭由審判長謝靜慧、受命法官鄧鈞豪、陪席法官沈君玲組成。二審指出，檢察官及郭、林女僅就量刑提起上訴，犯罪事實、罪名、罪數及沒收部分，並非審判範圍。

二審認為，將郭、林女送請醫療機構，針對少年提出評估結果、再犯風險及具體處遇建議內容，作出少年事件處理程序審前調查報告，一審犯行事證明確，但未及審酌此份報告，考量量刑基礎、處遇因子有變更，因此撤銷改判。

二審綜合考量郭和林女的犯行，並基於促進健全自我成長與重返社會所應考量的事由，斟酌檢察官、被害人法定代理人、郭與林女及辯護人的意見，並依刑法第18條第2項未成年人規定減刑，改判郭12年徒刑、林女11年徒刑。