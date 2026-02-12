快訊

全案確定！新北國中少年割頸案落幕 凶手乾哥判12年、乾妹11年定讞

三金大提琴家范宗沛辭世 享壽65歲「配樂鬼才」傳奇落幕

遭空拍機投毒案波及！張美阿嬤農場動物無處可去 這間動物園接手救援

林姿妙涉貪判12年半 高院第二次開庭她喊「沒有做壞事」

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

宜蘭縣長林姿妙與縣府官員被控涉貪，宜蘭地院2024年12月31日認為她收賄罪證不足，改以圖利等罪判12年6月徒刑。宜蘭地檢署主張法院認事用法有誤，對14名被告上訴，台灣高等法院今開庭，再度傳林姿妙、女兒林羿伶、助理張桂綾。林姿妙表示「我很冤枉，沒有做壞事」。

法官今提示證據，檢察官沒有意見，但林姿妙（74歲）的律師團認為地主劉石純的陳報狀內容屬傳聞證據，無證據能力。而檢察官則反駁遭疑有「不正訊問」，指不僅林姿妙等10人未提到有不正訊問，在勘驗時任農業處長康立和、農務科長吳東原、建設處代理處長吳朝琴和羅東鎮公所經建課長趙竑勳的筆錄光碟後，也排除有不正訊問情況。法官請林姿妙於3月18日前針對他標示的問題表示意見。

林姿妙是第一位因涉犯財產來源不明罪而停職的縣市長，她被控在2018年使用羅東鎮98地號土地做為競選總部，2019年間地主劉石純、陳正勲持有1558地號被徵土增稅112萬元，二人向林姿妙陳情，林指示時任建設處代理處長吳朝琴等人違法認定1558地號符合農地農用，免徵土增稅，換取免費使用98地號做為2020年總統大選國民黨候選人韓國瑜競選總部，不法獲利約240萬元。

宜蘭地院認為，免徵土地增值稅部分確實違法，林姿妙繼續無償使用98地號土地作為2020年競選總部，檢方提出的證據不足以證明與不課徵土地增值稅有對價關係，所以變更起訴法條為圖利罪，判刑7年、褫奪公權6年。

林姿妙自2010年3月起擔任羅東鎮長，2018年12月25日起擔任宜蘭縣長，收入僅每月3萬元租金及約15萬元月薪，卻借用人頭帳戶開支票換現金偽裝借款，不明金流3250萬元，未說明可疑來源的財產達8百萬元，嚴重危害公務員廉潔要求，依公務人員財產來源不明罪判刑2年6月、褫奪公權2年；特殊洗錢罪判刑3年6月。宜院定應執行12年6月刑，褫奪公權6年，沒入不明款項3250萬元。

檢方起訴的15名被告僅建設處代理處長黃志良無罪，包括陳情的地主劉石純、陳正勲分別依圖利罪判3年6月、3年8月徒刑；林羿伶因交辦時任建設處代理處長吳朝琴，協助辦理免徵土地增值稅，依圖利罪判3年6月、褫奪公權3年。宜院指出，林羿伶不具公務員身分，卻憑母親林姿妙擔任縣長權力，恣意對縣府一級主管下達指令，介入縣府公務，公私不分嚴重破壞體制。吳朝琴等多名宜蘭縣政府中、高階主管，對顯而易見惡行缺乏思考辨識能力，竟配合首長違法指示集體參與圖利犯行，一併判處3年到5年10月不等徒刑。

兆峰實業公司負責人林錫欽因與檢方認罪協商，宜院依偽造文書罪判林4月徒刑，緩刑2年，支付公庫8萬元，檢方未上訴。

宜蘭縣長林姿妙（中）因涉貪而遭停職，她今天表示「我很冤枉，沒有做壞事」。圖／聯合報系資料照片
宜蘭縣長林姿妙（中）因涉貪而遭停職，她今天表示「我很冤枉，沒有做壞事」。圖／聯合報系資料照片

林姿妙 宜蘭 證據

延伸閱讀

高金素梅助理、Matzka岳父涉貪羈押 凌晨上銬搭囚車 確定獄中過年

高金素梅涉貪3案都參一咖 Matzka岳父張俊傑今晚羈押禁見

高金素梅涉貪「關鍵人物」張俊傑聲押 今晚7時開羈押庭

林姿妙親信涉貪詐6500萬先判2年半定讞 更一審再累加73年2月徒刑

相關新聞

撞死所長！判死毒駕女鑑定時曾說「被害人不是我的家人我不難過」 被認態度不佳

女子陳嘉瑩因開車拖行、衝撞奪走派出所長劉宗鑫性命遭判死，其中一項主因為陳女就此案接受司法精神專業鑑定時，曾回答「因為被害...

民眾黨前立委林國成反罷免活動辱罵賴清德總統三字經 起訴從重量刑

民眾黨前立委林國成去年720反罷免活動中，公然在舞台上罵賴清德總統三字經，且現場經YouTube頻道「民眾之聲」全程直播...

嘉義大埔鄉公所爆家族式貪瀆！鄉長3兄弟涉圖利詐財遭起訴

嘉義地檢署偵辦大埔鄉公所多項工程弊案，發現鄉長吳明勳涉嫌在發包工程時圖利、收賄，甚至連同親兄弟與廠商聯手詐領公款。嘉檢認...

全案確定！新北國中少年割頸案落幕 凶手乾哥判12年、乾妹11年定讞

新北市楊姓國中生前年耶誕節在校被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女一審被依殺人罪各判決9年、8年徒刑，二審改判...

帳號遭盜用？她租車超速被開4張紅單 害業者挨罰1萬多元免罰

郭姓女子年前向iRent租車7日，在台北及國道超速，經警舉發共被開4張罰單計1萬6300元，她以其帳號遭盜用而拒繳，台南...

林姿妙涉貪判12年半 高院第二次開庭她喊「沒有做壞事」

宜蘭縣長林姿妙與縣府官員被控涉貪，宜蘭地院2024年12月31日認為她收賄罪證不足，改以圖利等罪判12年6月徒刑。宜蘭地...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。