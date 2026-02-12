林姿妙涉貪判12年半 高院第二次開庭她喊「沒有做壞事」

宜蘭縣長林姿妙與縣府官員被控涉貪，宜蘭地院2024年12月31日認為她收賄罪證不足，改以圖利等罪判12年6月徒刑。宜蘭地檢署主張法院認事用法有誤，對14名被告上訴，台灣高等法院今開庭，再度傳林姿妙、女兒林羿伶、助理張桂綾。林姿妙表示「我很冤枉，沒有做壞事」。

法官今提示證據，檢察官沒有意見，但林姿妙（74歲）的律師團認為地主劉石純的陳報狀內容屬傳聞證據，無證據能力。而檢察官則反駁遭疑有「不正訊問」，指不僅林姿妙等10人未提到有不正訊問，在勘驗時任農業處長康立和、農務科長吳東原、建設處代理處長吳朝琴和羅東鎮公所經建課長趙竑勳的筆錄光碟後，也排除有不正訊問情況。法官請林姿妙於3月18日前針對他標示的問題表示意見。

林姿妙是第一位因涉犯財產來源不明罪而停職的縣市長，她被控在2018年使用羅東鎮98地號土地做為競選總部，2019年間地主劉石純、陳正勲持有1558地號被徵土增稅112萬元，二人向林姿妙陳情，林指示時任建設處代理處長吳朝琴等人違法認定1558地號符合農地農用，免徵土增稅，換取免費使用98地號做為2020年總統大選國民黨候選人韓國瑜競選總部，不法獲利約240萬元。

宜蘭地院認為，免徵土地增值稅部分確實違法，林姿妙繼續無償使用98地號土地作為2020年競選總部，檢方提出的證據不足以證明與不課徵土地增值稅有對價關係，所以變更起訴法條為圖利罪，判刑7年、褫奪公權6年。

林姿妙自2010年3月起擔任羅東鎮長，2018年12月25日起擔任宜蘭縣長，收入僅每月3萬元租金及約15萬元月薪，卻借用人頭帳戶開支票換現金偽裝借款，不明金流3250萬元，未說明可疑來源的財產達8百萬元，嚴重危害公務員廉潔要求，依公務人員財產來源不明罪判刑2年6月、褫奪公權2年；特殊洗錢罪判刑3年6月。宜院定應執行12年6月刑，褫奪公權6年，沒入不明款項3250萬元。

檢方起訴的15名被告僅建設處代理處長黃志良無罪，包括陳情的地主劉石純、陳正勲分別依圖利罪判3年6月、3年8月徒刑；林羿伶因交辦時任建設處代理處長吳朝琴，協助辦理免徵土地增值稅，依圖利罪判3年6月、褫奪公權3年。宜院指出，林羿伶不具公務員身分，卻憑母親林姿妙擔任縣長權力，恣意對縣府一級主管下達指令，介入縣府公務，公私不分嚴重破壞體制。吳朝琴等多名宜蘭縣政府中、高階主管，對顯而易見惡行缺乏思考辨識能力，竟配合首長違法指示集體參與圖利犯行，一併判處3年到5年10月不等徒刑。