女軍人遇恐怖男友...掐脖恐嚇「把你殺掉」嚇到退伍？法官判賠12萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣一名職業女軍人指控同居男友，因懷疑她將男友提領母親保險金一事告知家人，在2023年間氣得要拿取她手機察看，還掐她脖子恐嚇「把你殺掉」，導致她因身心壓力，被迫提前退伍，另外也涉在網路創假帳號，散布她的個資、相片，汙衊她從事情色產業，女軍人向男友求償98萬元，一、二審都認定，男友涉掐脖恐嚇一事屬實，判男友需賠12萬元慰撫金及醫藥費，其餘訴請駁回，全案確定。

判決指出，苗栗縣一名女子擔任志願役軍人，與男友育有一女，不過女子指控，男友因認定她曾告知男友家人，男友涉提領母親百萬元保險金一事，讓男友心生不滿，2023年1月28日凌晨，男友闖入房間後，強拿她手機察看，懷疑她擷取手機畫面。

雙方發生爭執後，男友掐住她脖子，恐嚇「我一定把你殺掉」、「們全部的人，我都恨，都去死一死」、「我活著會他們全部殺掉」等語。

女子也指控，男友疑在網路創設多個假長號，上傳她的照片與個資，汙衊她從事情色產業，因此向男友求償醫藥費、精神慰撫金、提前退伍的違約金等費用計98萬餘元。

苗栗地院審理時，僅認定男子涉掐脖子、恐嚇女軍人的行為，至於男子涉在網路創設虛假帳號，違反個資法一事，因證據不足，而女軍人提前退伍，也無法證明與男子恐嚇行為有因果關係，因此僅判賠精神慰撫金與醫藥費，總計12萬餘元。

男子上訴台中高分院，主張賠償金額過高，合議庭審理後認為，此案經審酌相關涉案情節，雙方收入、職業等情狀後，判賠12萬餘元，並無不合，駁回男子上訴，全案確定。

苗栗縣女軍人指控同居男友涉嫌掐脖子恐嚇，台中高分院判男子得賠12萬元確定。示意圖／本報資料照片
男友 軍人 恐嚇

