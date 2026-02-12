派無駕照者開維修工程車 台鐵4年15件違規遭罰870萬

交通部鐵道局每年會針對台鐵、高鐵進行定期及不定期檢查，從2022至2025年共4年期間，台鐵總計遭裁罰15件違規、共870萬元，高鐵遭裁罰3件、共120萬元，其中台鐵多次派任體格檢查不合格者執勤，最重曾遭罰120萬元。

根據統計，自2022年至2025年止，鐵道局針對台鐵進行144次檢查、高鐵實施18次檢查，其中對台鐵裁罰15件、共870萬元，對高鐵裁罰3件、共120萬元；台鐵2023年發生違法而受裁罰案件共12件，2024年1件、2025年2件，案件數已逐漸收斂。

鐵道局表示，針對台鐵及高鐵公司每年會進行一次定期檢查，另外也會有數次的不定期檢查，以及例行的運務、工務、機務、電務檢查，並依法針對缺失要求限期改善；2022年至2025年共針對台鐵進行30次不定期檢查、110次例行檢查；對高鐵進行9次不定期檢查、5次例行檢查。

鐵道局指出，台鐵2022年至2023年間派任體格檢查不合格且無駕照者駕駛維修工程車、派任體格檢查不合格者或未經技能檢定者擔任行車人員，遭裁罰120萬元，為截至目前開罰最重案例。

根據統計，針對台鐵開罰案由還包含，派任體格檢查不合格者擔任行車人員工作／執行行車工作共有6件，分別開罰60萬元；未執行勤前酒測有2件，分別開罰60萬元。

另外，台鐵曾派任未完成訓練者，於見習期間單獨操作月台相關行車設備、派任未具適性檢查紀錄的維修工程車駕駛人員、調車員司疏於確認險阻號誌致發生冒進號誌，均分別開罰60萬元。

鐵道局表示，台鐵今年還有3件裁罰案件正在程序中，其中包含2件運轉發生冒進號誌、1件派任體格檢查不合格者執勤。