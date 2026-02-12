雲林離岸風電6年官司 今二審漁民無罪判決定讞

雲林離岸風電開發以來多次出現與漁民的爭議，2020年6月間，雲林漁民出海捕魚時， 漁網陸續被離岸風場的工作船及浮標絞毀，才得知漁場要開發為風場，並爆發海上對峙衝突。漁民權益暨環境永續中心表示，今台南高等法院作出二審宣判，維持一審無罪判決，全案定讞，這是漁民權益的勝利，也是遲來的公道與正義。

2020年6月間，雲林漁民出海捕魚時， 漁網陸續被離岸風場的工作船及浮標絞毀，才得知漁場要開發為風場。歷經陳情抗爭後，在經濟部協調下，允能公司終於承諾小額賠償漁民的個別網具損害，但卻在賠償後， 轉頭告發漁民詐欺和強制罪。

2021年初，警調於2月1日清晨到漁村搜索並拘提大批漁民，檢方漏夜審訊後在當年9月起訴，並且進到審理程序，本案在去年8月一審宣判無罪。檢方上訴台南高等法院後，二審在今天宣判。

漁民權益暨環境永續中心主任鍾瀚樞表示，今日台南高等法院作出二審宣判，維持一審無罪判決，全案定讞。 這場纏訟近6年的官司，終於在今日畫下句點，這是漁民權益遲來的公道與正義。​

鍾瀚樞表示，法院判決再次證實，漁民爭取權益並無任何違法行為，更不存在所謂的詐欺，這場從一開始就是錯誤的指控，本案是典型的「反公眾參與策略訴訟」（SLAPP），開發商利用刑事告訴來應對民事爭議，企圖以漫長的訴訟消耗漁民的鬥志與生計。這種將司法工具化、鎮壓社會抗爭的行徑，是社會進步的反挫，應受嚴厲譴責。