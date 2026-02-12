快訊

8旬母顧50年絕望殺子 賴總統今批示特赦：盼接住每一個需要協助的家庭

直擊！害人掉髮臭豆腐店越近味道越濃 居民：能不經過就不經過

直播／你中了嗎？500元運動幣14:00抽籤 將開出60萬幸運兒

雲林離岸風電6年官司 今二審漁民無罪判決定讞

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導

雲林離岸風電開發以來多次出現與漁民的爭議，2020年6月間，雲林漁民出海捕魚時， 漁網陸續被離岸風場的工作船及浮標絞毀，才得知漁場要開發為風場，並爆發海上對峙衝突。漁民權益暨環境永續中心表示，今台南高等法院作出二審宣判，維持一審無罪判決，全案定讞，這是漁民權益的勝利，也是遲來的公道與正義。

2020年6月間，雲林漁民出海捕魚時， 漁網陸續被離岸風場的工作船及浮標絞毀，才得知漁場要開發為風場。歷經陳情抗爭後，在經濟部協調下，允能公司終於承諾小額賠償漁民的個別網具損害，但卻在賠償後， 轉頭告發漁民詐欺和強制罪。

2021年初，警調於2月1日清晨到漁村搜索並拘提大批漁民，檢方漏夜審訊後在當年9月起訴，並且進到審理程序，本案在去年8月一審宣判無罪。檢方上訴台南高等法院後，二審在今天宣判。

漁民權益暨環境永續中心主任鍾瀚樞表示，今日台南高等法院作出二審宣判，維持一審無罪判決，全案定讞。 這場纏訟近6年的官司，終於在今日畫下句點，這是漁民權益遲來的公道與正義。​

鍾瀚樞表示，法院判決再次證實，漁民爭取權益並無任何違法行為，更不存在所謂的詐欺，這場從一開始就是錯誤的指控，本案是典型的「反公眾參與策略訴訟」（SLAPP），開發商利用刑事告訴來應對民事爭議，企圖以漫長的訴訟消耗漁民的鬥志與生計。這種將司法工具化、鎮壓社會抗爭的行徑，是社會進步的反挫，應受嚴厲譴責。

鍾瀚樞指出，離岸風電的開發應尊重海域的多元使用者，呼籲經濟部能源署與相關單位，從風電設置場域的選址、選商、環評、施工到營運，甚至未來的除役，都應建立公正、透明的溝通機制，確實尊重漁業利害關係人的權利，追求友善與共存，避免再有下一個漁民受害。

漁民權益暨環境永續中心表示，今台南高等法院作出二審宣判，維持漁民一審無罪判決，全案定讞。圖／漁民權益暨環境永續中心提供
漁民權益暨環境永續中心表示，今台南高等法院作出二審宣判，維持漁民一審無罪判決，全案定讞。圖／漁民權益暨環境永續中心提供

漁民 台南 雲林

延伸閱讀

防疫滴水不漏！防堵禽流感出入境 雲林縣府實施運禽車攔檢

富旺認列交屋入帳 升溫

春節將屆 雲林縣府：豬肉、蔬菜供應充足

看守所過年！空軍管制官收22萬洩雄三飛彈情資 二審延押至5月

相關新聞

撞死所長！判死毒駕女鑑定時曾說「被害人不是我的家人我不難過」 被認態度不佳

女子陳嘉瑩因開車拖行、衝撞奪走派出所長劉宗鑫性命遭判死，其中一項主因為陳女就此案接受司法精神專業鑑定時，曾回答「因為被害...

民眾黨前立委林國成反罷免活動辱罵賴清德總統三字經 起訴從重量刑

民眾黨前立委林國成去年720反罷免活動中，公然在舞台上罵賴清德總統三字經，且現場經YouTube頻道「民眾之聲」全程直播...

嘉義大埔鄉公所爆家族式貪瀆！鄉長3兄弟涉圖利詐財遭起訴

嘉義地檢署偵辦大埔鄉公所多項工程弊案，發現鄉長吳明勳涉嫌在發包工程時圖利、收賄，甚至連同親兄弟與廠商聯手詐領公款。嘉檢認...

雲林離岸風電6年官司 今二審漁民無罪判決定讞

雲林離岸風電開發以來多次出現與漁民的爭議，2020年6月間，雲林漁民出海捕魚時， 漁網陸續被離岸風場的工作船及浮標絞毀，...

老人受家暴通報案年增2千件　衛福部：精神暴力為多

農曆年假是團圓時節，年後家暴通報卻會增加。衛福部統計，去年老人受家暴通報件數較前1年多2000多件，且以精神暴力為多，提...

請注意！酒駕零容忍 連騎電動滑板車也不行

適逢尾牙旺季及農曆新年即將到來，三峽警分局員警昨天下午巡邏時，發現一名任姓男子，酒後違規騎乘電動滑板車於一般道路行駛，於...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。