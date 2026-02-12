快訊

老人受家暴通報案年增2千件　衛福部：精神暴力為多

中央社／ 台北12日電

農曆年假是團圓時節，年後家暴通報卻會增加。衛福部統計，去年老人受家暴通報件數較前1年多2000多件，且以精神暴力為多，提醒若發現長輩神色或傷勢有異，可撥113專線。

台灣邁入超高齡社會，衛生福利部保護服務司司長郭彩榕今天接受媒體電訪說明，國內65歲以上老人遭受家庭暴力等保護通報案件數逐漸增加，去年共2萬多件老人保護通報案件，其中最大宗是（孫）子女對（祖）父母暴力案件占57%，其次是夫妻或伴侶間暴力案件占26%。

郭彩榕說明，統計民國113年共有2萬4396件老人家暴保護案件通報，人數共1萬9019人；與114年約2萬6684件、人數仍在計算中情況相較，整體觀察到案件數略微上升。不過因國內65%以上人口增加，比例上來看沒有大幅度上升。

分析老人遭受家庭暴力樣態，郭彩榕說明，以晚輩對長輩家暴為多；且其中以言語、精神暴力或冷暴力為主，多於肢體暴力。

郭彩榕指出，往年過年等長假過後，受到遞延影響，家暴通報案件數會較平常略多。此外老人家年節假期多在家、減少外出活動，較不容易被發現受暴情況；加上老人可能因失智或失能難以求助，或受傳統文化影響而隱忍不敢求助，因此提醒民眾「雞婆一點」，若發現長輩身上有不明傷勢或神色有異，可撥打113專線諮詢。

衛生福利部提醒，113保護專線在春節期間持續運作，提供24小時免付費家庭暴力諮詢及求助服務，有國、台、英、越南、泰、印尼、日等多國語言的電話服務，民眾亦能透過簡訊及網路對談獲得服務。不過，若有危及生命安全之緊急事件，建議立即撥打110報案，以及時制止暴力傷害持續擴大。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

圖為老人遭家暴示意圖。記者林澔一攝影／聯合報系資料照
圖為老人遭家暴示意圖。記者林澔一攝影／聯合報系資料照

家暴 家庭暴力 長輩

