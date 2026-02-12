快訊

民眾黨前立委林國成反罷免活動辱罵賴總統三字經 北檢起訴從重量刑

刮刮樂哪個縣市刮中百萬元機率最高？第一名是它 房價3字頭

請注意！酒駕零容忍 連騎電動滑板車也不行

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

適逢尾牙旺季及農曆新年即將到來，三峽警分局員警昨天下午巡邏時，發現一名任姓男子，酒後違規騎乘電動滑板車於一般道路行駛，於是依法攔查開罰。警方提醒，民眾常誤認酒駕僅限汽、機車，其實電動滑板車也屬動力載具，民眾上路酒測值超標仍可開罰，甚至依刑法公共危險罪送辦，民眾不可不慎。

據了解，61歲任男昨天下午15時11分許，行經鶯歌中正三路巷弄時，被員警發現身上散發明顯酒氣，經實施酒測酒測值高達0.45mg/L，已逾法定標準。全案警方除依道交條例規定，非屬汽車、動力機械及個人行動器具範圍之動力載具於道路上行駛部分開罰，可處1200元以上、3600元以下罰鍰，並當場禁止繼續行駛；另涉犯刑法公共危險罪部分，也依法移送偵辦。

警方提醒，酒精會降低反應能力與判斷力，無論駕駛何種動力工具，都可能對自身及他人造成難以挽回之傷害。電動滑板車雖體積小巧，仍屬動力載具，於道路上使用即受相關法規規範。酒後騎乘同樣構成違法行為，絕非「不是汽、機車就沒事」。

任姓男子酒後違規騎乘電動滑板車於一般道路行駛，遭三峽警分局依法開罰，同時依公共危險罪送辦。記者蔣永佑／翻攝
任姓男子酒後違規騎乘電動滑板車於一般道路行駛，遭三峽警分局依法開罰，同時依公共危險罪送辦。記者蔣永佑／翻攝
任姓男子酒後違規騎乘電動滑板車於一般道路行駛，遭三峽警分局依法開罰，同時依公共危險罪送辦。記者蔣永佑／翻攝
任姓男子酒後違規騎乘電動滑板車於一般道路行駛，遭三峽警分局依法開罰，同時依公共危險罪送辦。記者蔣永佑／翻攝

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

電動滑板車 開罰 載具

延伸閱讀

電動輔助三輪車逆向闖國道3號 84歲老翁遭連環撞整車稀爛慘死

獨／嘉義縣梅山鄉農會主任酒駕肇逃 撞飛70歲老婦傷重仍未脫險

台中貨車司機清晨酒駕 撞破民宅鐵卷門 警公共危險送辦

嘉義男清晨撞死人肇事逃逸 被逮酒測值高達0.27毫克

相關新聞

獨／中榮醫師百萬交保竟可走管制門 庭務員幫開門台中地院稱會檢討

台中榮總腦腫瘤神經外科主任楊孟寅、微創性神經外科主任鄭文郁因放任醫材廠商進開刀房手術，雙雙遭檢方聲押禁見，上周五經台中地...

撞死所長！判死毒駕女鑑定時曾說「被害人不是我的家人我不難過」 被認態度不佳

女子陳嘉瑩因開車拖行、衝撞奪走派出所長劉宗鑫性命遭判死，其中一項主因為陳女就此案接受司法精神專業鑑定時，曾回答「因為被害...

民眾黨前立委林國成反罷免活動辱罵賴清德總統三字經 起訴從重量刑

民眾黨前立委林國成去年720反罷免活動中，公然在舞台上罵賴清德總統三字經，且現場經YouTube頻道「民眾之聲」全程直播...

嘉義大埔鄉公所爆家族式貪瀆！鄉長3兄弟涉圖利詐財遭起訴

嘉義地檢署偵辦大埔鄉公所多項工程弊案，發現鄉長吳明勳涉嫌在發包工程時圖利、收賄，甚至連同親兄弟與廠商聯手詐領公款。嘉檢認...

請注意！酒駕零容忍 連騎電動滑板車也不行

適逢尾牙旺季及農曆新年即將到來，三峽警分局員警昨天下午巡邏時，發現一名任姓男子，酒後違規騎乘電動滑板車於一般道路行駛，於...

陳瑩罷免不實連署案涉偽文 許宇甄與黨工移屏東地院審理

台北地檢署偵辦民進黨立委陳瑩罷免不實連署案，認定國民黨立委許宇甄等人以發紅包方式指示黨工抄寫連署名冊，但許另涉民進黨原住...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。