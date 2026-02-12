請注意！酒駕零容忍 連騎電動滑板車也不行

適逢尾牙旺季及農曆新年即將到來，三峽警分局員警昨天下午巡邏時，發現一名任姓男子，酒後違規騎乘電動滑板車於一般道路行駛，於是依法攔查開罰。警方提醒，民眾常誤認酒駕僅限汽、機車，其實電動滑板車也屬動力載具，民眾上路酒測值超標仍可開罰，甚至依刑法公共危險罪送辦，民眾不可不慎。

據了解，61歲任男昨天下午15時11分許，行經鶯歌中正三路巷弄時，被員警發現身上散發明顯酒氣，經實施酒測酒測值高達0.45mg/L，已逾法定標準。全案警方除依道交條例規定，非屬汽車、動力機械及個人行動器具範圍之動力載具於道路上行駛部分開罰，可處1200元以上、3600元以下罰鍰，並當場禁止繼續行駛；另涉犯刑法公共危險罪部分，也依法移送偵辦。

警方提醒，酒精會降低反應能力與判斷力，無論駕駛何種動力工具，都可能對自身及他人造成難以挽回之傷害。電動滑板車雖體積小巧，仍屬動力載具，於道路上使用即受相關法規規範。酒後騎乘同樣構成違法行為，絕非「不是汽、機車就沒事」。 任姓男子酒後違規騎乘電動滑板車於一般道路行駛，遭三峽警分局依法開罰，同時依公共危險罪送辦。記者蔣永佑／翻攝 任姓男子酒後違規騎乘電動滑板車於一般道路行駛，遭三峽警分局依法開罰，同時依公共危險罪送辦。記者蔣永佑／翻攝

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康