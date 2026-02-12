聽新聞
撞死所長！判死毒駕女鑑定時曾說「被害人不是我的家人我不難過」 被認態度不佳
女子陳嘉瑩因開車拖行、衝撞奪走派出所長劉宗鑫性命遭判死，其中一項主因為陳女就此案接受司法精神專業鑑定時，曾回答「因為被害人不是我的家人，所以我不難過」，被國民法官合議庭認定沒有悔意，犯後態度不佳而予以重判。
陳女上述說詞，開庭時也成為公訴檢察官論告時的攻擊重點，即便她曾辯稱平時有吃很重的身心科藥物，因藥效而無法有太大的情緒起伏，但辯詞仍不為國民法官接受。
國民法官合議庭認為，陳女此言顯見犯後並無悔意，完全沒有尊重他人生命法益的觀念，犯後態度不佳，故檢方求處的無期徒刑，已無法反應其惡行及對家屬的傷害，以及對於負責保障人民生命、代表國家公權力的警察，冒著生命危險被結束生命的無奈，因此予以重判。
