撞死所長！判死毒駕女鑑定時曾說「被害人不是我的家人我不難過」 被認態度不佳

女子陳嘉瑩因開車拖行、衝撞奪走派出所長劉宗鑫性命遭判死，其中一項主因為陳女就此案接受司法精神專業鑑定時，曾回答「因為被害人不是我的家人，所以我不難過」，被國民法官合議庭認定沒有悔意，犯後態度不佳而予以重判。

陳女上述說詞，開庭時也成為公訴檢察官論告時的攻擊重點，即便她曾辯稱平時有吃很重的身心科藥物，因藥效而無法有太大的情緒起伏，但辯詞仍不為國民法官接受。