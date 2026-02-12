陳瑩罷免不實連署案涉偽文 許宇甄與黨工移屏東地院審理

台北地檢署偵辦民進黨立委陳瑩罷免不實連署案，認定國民黨立委許宇甄等人以發紅包方式指示黨工抄寫連署名冊，但許另涉民進黨原住民立委伍麗華不實連署案由屏東地院審理，2案有裁判上之一罪關係，今將許宇甄等7人併案屏東地院審理。

此外，陳瑩罷免不實連署案中，國民黨組發會組織部主任徐孟正共13名黨工偵查中認罪，檢方處分他們緩起訴，緩起訴期間1年，徐孟正須支付10萬元緩起訴處分金，其餘12人各支付2萬元緩起訴處分金，13人都要參加法治教育課程1場次。

檢方調查，國民黨2025年初發動陳瑩罷免案，將提議人名冊2516份送中央選舉委員會，中選會發現有218人死亡，另有不具原民身分或個資錯誤情形，向檢方告發。

檢方查出，許宇甄、組發會副主委黃碧雲、專委李得全、謝友光、編審隋承翰、柯達昱、志工團團長萬培傑7人針對陳瑩罷免案，涉嫌在2025年1月23日至2月2日指示黨工、志工抄寫名冊，提供加班黨工春節期間2000元的紅包，志工發給每小時150元的紅包，涉嫌偽造文書罪及個資法。