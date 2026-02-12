陳瑩罷免不實連署案涉偽文 許宇甄與黨工移屏東地院審理
台北地檢署偵辦民進黨立委陳瑩罷免不實連署案，認定國民黨立委許宇甄等人以發紅包方式指示黨工抄寫連署名冊，但許另涉民進黨原住民立委伍麗華不實連署案由屏東地院審理，2案有裁判上之一罪關係，今將許宇甄等7人併案屏東地院審理。
此外，陳瑩罷免不實連署案中，國民黨組發會組織部主任徐孟正共13名黨工偵查中認罪，檢方處分他們緩起訴，緩起訴期間1年，徐孟正須支付10萬元緩起訴處分金，其餘12人各支付2萬元緩起訴處分金，13人都要參加法治教育課程1場次。
檢方調查，國民黨2025年初發動陳瑩罷免案，將提議人名冊2516份送中央選舉委員會，中選會發現有218人死亡，另有不具原民身分或個資錯誤情形，向檢方告發。
檢方查出，許宇甄、組發會副主委黃碧雲、專委李得全、謝友光、編審隋承翰、柯達昱、志工團團長萬培傑7人針對陳瑩罷免案，涉嫌在2025年1月23日至2月2日指示黨工、志工抄寫名冊，提供加班黨工春節期間2000元的紅包，志工發給每小時150元的紅包，涉嫌偽造文書罪及個資法。
不過，檢方偵辦認為，許宇甄等人另涉伍麗華罷免不實連署案，屏東地檢署起訴9人、案件由屏東地院審理中，許宇甄等7人涉嫌陳瑩罷免連署案，與屏東地院審理中的伍麗華案有裁判上之一罪關係，偵結將許宇甄共7人移送屏東地院併辦審理。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。