交保特權爭議不只一樁..「百億賭王」豪車直接開進台中地院地下室接人

台中榮總腦腫瘤神經外科主任楊孟寅放任醫材廠商進開刀房手術，上周遭檢方聲押、法院裁定100萬元交保，楊在中院庭務員協助下，得以走「管制門」離去引起特權之疑；但先前更離譜的是，外界稱「百億賭王」陳政谷交保時，其豪車竟能直接開進中院地下室接人，院檢內部人都傻眼。

楊孟寅2月6日經台中地院裁定100萬元交保，當晚6點多他見大門外有媒體守候，折返並快速從台中地檢大門進入，並向法院內人員告知外面有記者，並詢問「車道在哪裡」想避開鏡頭，後經中院庭務員協助下，帶領楊走後方有門禁、需要感應卡的「管制門」離去，但仍被媒體發現。

法界質疑，楊有別其他被告交保走大門，卻能特例走管制門，理由為何、正當性在哪？還是由中院的庭務員協助通過門禁區，質疑私下護航、帶他走通道想躲避媒體，根本就是特權；對此，台中地院稱，當時下班顛峰時間，多名員工自管制門離開，楊「跟隨在後」，會徹底檢討門禁。

無獨有偶，外界封為「百億賭王」的九州集團總裁陳政谷，檢方起訴他涉洗錢438億元，2025年3月27日因重開羈押庭，台中地院維持陳2億元交保、科技監控。當晚7點多陳的私人Alphard豪車開入台中司法大厦園區，又經院方開啟地下室鐵門，讓陳的車進入法院地下室。

該輛Alphard進入中院地下室後，更直驅候保室，直接倒車在後保室大門前等候，有別於其他交保被告，自行步行離開，更不用說還有「專車」可以開進管制區接送的服務，且陳身為被告，其私車停在後保室正前方，一旁都是院方、檢方的公務車，相當突兀。

當晚約8點半陳完成交保手續，一步出門就直接上車離去；此舉當時就已經引起台中院、檢內部人質疑，不懂被告車輛駛入管制區理由為何，其他被告都自己走，陳有專車進法院接送，這不是法院給的特權，那什麼是特權？