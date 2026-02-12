快訊

「越獄大王」徐開喜出庭作證！法院發現他是通緝犯...狼狽就逮

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

有「越獄大王」之稱的76歲男子徐開喜，11日上午前往高等法院出庭作證時，法院人員查出他另涉毒品案件，去年去年12月31日遭台中地檢署發布通緝，法院隨即通報轄區台北市警中正一分局到場逮人，警方將徐帶回派出所完成身分查證及筆錄後，解送台中地檢署歸案。

據了解，高等法院11日審理案件傳喚徐開喜作證，院方查核資料時發現他另涉毒品案遭通緝，立即通知警方處理，警方中午前抵達法院將徐帶回偵辦，下午2時許押解南下，約傍晚5時完成解送程序。

警方指出，徐開喜在台灣犯罪史上以多次越獄聞名，服刑生涯累計約51年，曾10度企圖逃獄，其中成功8次，綠島監獄及台北看守所都曾被他突破戒護。

徐開喜1981年在綠島服刑期間，曾準備假髮及女性衣物變裝成女子，搭交通船離開綠島返回台灣，事後甚至主動聯繫獄方挑釁行蹤。

1994年間，他與獄友蔡正鳳等人策畫自台北看守所逃獄，涉嫌以藥物迷昏管理員，再以棉被隔絕高壓電網，利用衣物製繩逃出監所，震驚社會，事後北所更將當天訂為「所恥日」。

據悉，徐開喜出身台中，14歲就涉入幫派活動，早年加入專門搶劫銀樓的董恩典犯罪集團，1980至1990年代涉犯多起銀樓搶案，累計超過50件。

徐開喜2006年曾獲假釋，但出獄約3個月又再犯案入監，直到近年才刑滿出獄。

近2年他透過網路社群拍攝短影音，分享過往越獄經歷及人生歷程，轉型網路創作者，社群Instagram有逾一萬名粉絲。

徐開喜11日至高等法院開庭，因通緝身分被逮。記者翁至成／翻攝
徐開喜曾多次逃獄。圖／本報資料照片
徐開喜曾多次逃獄。圖／本報資料照片

綠島 毒品 通緝

