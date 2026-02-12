環保蟑螂勒索回饋金！小琉球垃圾清運9度流標 主嫌起訴求刑3年6月

小琉球前年曾發生垃圾清運9次流標狀況，屏東地檢署主動介入調查，查出李賜福、林明男等4人以威脅為手段恐嚇琉球垃圾清運業者，勒索回饋金，提起公訴。近日偵查終結，李、林涉犯恐嚇取財罪，建處主嫌李賜福3年6月以上徒刑。

小琉球近年來觀光熱潮不斷，垃圾量大增，因島上焚化爐等無垃圾處理設施，只能運回台灣本島處理，過去曾發生過多次「垃圾危機」。前年鄉公所垃圾清運9次流標，島上600噸垃圾臭氣沖天，最後縣府環保局緊急介入處理才化解。

屏檢獲悉後，疑有不法勢力介入，日前指派檢察官楊士逸指揮法務部調查局南部地區機動工作站，與廉政署南部地區調查組主動調查，查出4人自2020至2023年間，假汙染地方之名，以圍船、潑漆及人身威脅為手段，恐嚇琉球垃圾清運業者，勒索每噸600元「回饋金」。

3家業者因此先後交付共576萬元回饋金，不僅使業者停止清運垃圾，更讓業者不堪勒索，無意繼續投標，致使垃圾積滿，衝擊小琉球生活與觀光事業，危害甚鉅。

檢察官去年12月認為李賜福、林明男2人涉恐嚇取財等罪，犯罪重大，向法院聲請羈押禁見獲准，並持續追查其他共犯。近日偵查終結，李、林犯恐嚇取財罪，另孔鉽鴌及林孟佑犯恐嚇危害安全罪，均提起公訴。