民眾黨前立委林國成反罷免活動辱罵賴清德總統三字經 起訴從重量刑

民眾黨前立委林國成去年720反罷免活動中，公然在舞台上罵賴清德總統三字經，且現場經YouTube頻道「民眾之聲」全程直播。此案賴清德總統提告，北檢認定林涉公然侮辱罪嫌起訴，建請從重量刑。

起訴指出，2025年7月20日民進黨中央黨部前舉辦公開集會活動「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」，並透過YouTube頻道「民眾之聲」全程直播，林國成涉嫌在下午4時許，在活動舞台持麥克風對台下民眾演說，涉辱罵總統賴清德三字經，及4次「我咧幹～領帶啦！」等語。

檢方認定，林國成在公開場所且透過網路直播，罵「幹你娘」等粗鄙言語辱罵賴清德，縱然對公共事務的立場不同，但言語是恣意謾罵，無益公共事務思辨，非文學、藝術表現，且勘驗錄影畫面，顯然非「口頭禪」也不是發生衝突時失言或衝動附帶、偶然傷及對方名譽，認定故意貶損賴清德名譽，逾越合理接受範圍，全案依公然侮辱罪嫌起訴。