民眾黨前立委林國成反罷免活動辱罵賴清德總統三字經 起訴從重量刑
民眾黨前立委林國成去年720反罷免活動中，公然在舞台上罵賴清德總統三字經，且現場經YouTube頻道「民眾之聲」全程直播。此案賴清德總統提告，北檢認定林涉公然侮辱罪嫌起訴，建請從重量刑。
起訴指出，2025年7月20日民進黨中央黨部前舉辦公開集會活動「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」，並透過YouTube頻道「民眾之聲」全程直播，林國成涉嫌在下午4時許，在活動舞台持麥克風對台下民眾演說，涉辱罵總統賴清德三字經，及4次「我咧幹～領帶啦！」等語。
檢方認定，林國成在公開場所且透過網路直播，罵「幹你娘」等粗鄙言語辱罵賴清德，縱然對公共事務的立場不同，但言語是恣意謾罵，無益公共事務思辨，非文學、藝術表現，且勘驗錄影畫面，顯然非「口頭禪」也不是發生衝突時失言或衝動附帶、偶然傷及對方名譽，認定故意貶損賴清德名譽，逾越合理接受範圍，全案依公然侮辱罪嫌起訴。
檢方建請法院審酌，林國成時任立委，未針對議題理性溝通或辯論，因政治立場對立，率爾在罷免活動造勢場合，多次出言辱罵身為國家元首的賴清德，顯然缺乏尊重他人的法治觀念，行為實有不該，犯後猶飾否認，難認悔悟，建請從重量刑。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。