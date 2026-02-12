律師公會理事長台中地院旁聽 竟遭被告當庭拍照、嗆要殺人
台中去年有3名女律師接連遭對造當事人林姓女子攻擊、死亡威脅恐嚇，前天台中地院開庭審理，台中律師公會理事長吳中和到庭旁聽，卻遭林當庭拍照、嗆要殺他，吳向法官反應對方是現行犯、應職權告發，法官僅稱會向上反應，他感嘆被告敢如此囂張，不是法官姑息養奸結果嗎？
吳中和表示，他2月10日和公會秘書長到台中地院第4法庭旁聽，關心2名女律師遭恐嚇、攻擊案的審理進度，未料身為被告的林姓女子突然轉頭巡視，要求他們自報身分，認為2人是記者，還違反規定在法庭拿手機朝他們拍照。
吳當庭反應刪除照片，但林女卻情緒失控，法官見狀卻叫旁聽的他們離開，稱「會處理」，他和秘書長不願爭執先步出法庭，卻聽到林女繼續多次咆哮，聲稱要當場殺了他們，簡直藐視法庭、視法律如無物。
他直言，可悲這次法官只是一直柔性勸導林女，認為法官當庭消極不作為，林女雖在法庭再度犯下恐嚇要殺人犯行後，庭訊後仍然自由離開法院。
吳中和說，待林女離去後他和秘書長再次向法官詢問，有無命林女刪除照片、處理她拍照動作，法官卻說「沒看到」，並稱林是女性，不適合用強制力，會有比例原則問題，就沒有檢查她手機。
吳再反應，林女當庭恐嚇要殺人已經是「現行犯」，法官沒當庭逮捕，至少應職權告發。法官僅稱會向上報告，並稱如果要職權告發，他們可能就要出庭作證，身分會暴露要他們自己斟酌考量，讓感到相當傻眼。
吳中和感嘆，他只是去旁聽就遭林女恐嚇，對方一再於法庭內大叫要殺人，每次都能夠自由離開法院，質疑這不是法官姑息養奸或欺善怕惡的結果。
他最後說，不是律師比較膽小怕死，也不是律師的命比較矜貴，而是在法庭公開審理制度下，任何人都可以自由旁聽，法院卻一再讓一個被告反覆在法庭內公開嗆要殺律師的人，難道不是嚴重破壞人民對司法的信賴與尊敬嗎？
