周天成北監演講暨友誼賽　鼓勵收容人做出改變

中央社／ 台北12日電

台北監獄日前與新希望基金會，合辦「羽球國手周天成-生命教育演講暨友誼賽」，共241名收容人參與；周天成鼓勵大家，雖然身體遭到限制，但思想是自由的，隨時都能做出改變。

友誼賽開球儀式，由台北監獄114年羽球比賽得名的收容人與周天成進行交流，「小天」周天成也卯足全力表現，不論是跳躍殺球、反拍回球等，都讓現場響起一陣陣掌聲。

周天成致詞時表示：「我就是逆風型選手，愈逆風，我愈強。」並鼓勵收容人不能決定輸贏，但可以決定態度，期望收容人以正面態度，化阻力為動力，砥礪自新徹底悔悟，不辜負親友的愛與信賴。

他也大方分享自我經驗，提到自己2012年沒能入選倫敦奧運，2014年更苦吞國際賽10連敗，但他沒有氣餒也沒有放棄，直到2019年終於成為台灣首名拿下超級1000等級賽事的男單冠軍。

周天成在接受中央社記者訪問時表示，「我告訴他們，雖然被監禁在這裡，但是你們的思想是自由的，還可以選擇做出最好的改變。」

他還透露，「其中一名收容人看到我打球的時候還跑來告訴我，說他想起自己以前也是保齡球的超級愛好者，現在又再度想起當初那種喜歡運動的快樂與滿足。」隨後周天成也搞笑說：「大家不但打球都很認真，殺氣也都很重。」

周天成將留在台灣過農曆年，預計2月19日出發前往德國，參加2月24日開打的世界羽球總會（BWF）超級300德國羽球公開賽，以及接下來最盛大的全英羽球公開賽。

監獄 德國

