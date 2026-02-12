聽新聞
嘉義大埔鄉公所爆家族式貪瀆！鄉長3兄弟涉圖利詐財遭起訴
嘉義地檢署偵辦大埔鄉公所多項工程弊案，發現鄉長吳明勳涉嫌在發包工程時圖利、收賄，甚至連同親兄弟與廠商聯手詐領公款。嘉檢認為，吳明勳身為連任2名任期的首長，理應依法行政，卻利用職務之便侵害公帑，影響社會層面深遠，且起訴後仍有逃亡、勾串之虞，因此依違反貪汙治罪條例等罪嫌提起公訴，並建請法院繼續羈押禁見。
這起弊案源於嘉義地檢署掌握吳明勳等人自2020年起，在鄉公所發包工程時涉嫌不法。檢方在去年10月22日指揮廉政署南部地區調查組，持搜索票前往吳明勳等9人住處及辦公室共20處執行搜索，傳喚被告及證人到案。當時檢方聲請羈押吳明勳及張姓廠商獲准，並在今年2月8日偵結。
檢方調查，吳明勳與擔任社區發展協會理事長的胞弟涉及圖利罪，胞弟事後已繳回22萬6299元不法利益。在「大埔藍色公路遊憩廊帶計畫」中，吳明勳與農業觀光課侯姓課長更向廠商要求100萬元的「伴手禮缺口」賄賂，張姓廠商趁勢詐得100萬元。吳明勳另被查出私用公務車，讓鄉公所支付非公務用途的4967元油資，涉犯背信罪。
此外，吳明勳的胞兄前鄉民代表會主席，也涉及辦公廳舍拆除重建及藍色公路計畫等標案詐欺，分別實際詐得270萬元及720萬元。全案另有多名廠商涉及借牌投標與不實會計憑證。地檢署指出，將持續強化監督機制並嚴懲貪污，落實清廉施政理念，確保政治清明並維護國民財產權益。
