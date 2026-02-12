快訊

與李四川展開「君子之爭」 黃國昌：若李出線他不會當副手

立院大亂鬥！柯建銘「拐杖彈飛」擊中徐巧芯 藍綠10立委傷害罪起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義大埔鄉公所爆家族式貪瀆！鄉長3兄弟涉圖利詐財遭起訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義地檢署偵辦大埔鄉公所多項工程弊案，發現鄉長吳明勳涉嫌在發包工程時圖利、收賄，甚至連同親兄弟與廠商聯手詐領公款。嘉檢認為，吳明勳身為連任2名任期的首長，理應依法行政，卻利用職務之便侵害公帑，影響社會層面深遠，且起訴後仍有逃亡、勾串之虞，因此依違反貪汙治罪條例等罪嫌提起公訴，並建請法院繼續羈押禁見。

這起弊案源於嘉義地檢署掌握吳明勳等人自2020年起，在鄉公所發包工程時涉嫌不法。檢方在去年10月22日指揮廉政署南部地區調查組，持搜索票前往吳明勳等9人住處及辦公室共20處執行搜索，傳喚被告及證人到案。當時檢方聲請羈押吳明勳及張姓廠商獲准，並在今年2月8日偵結。

檢方調查，吳明勳與擔任社區發展協會理事長的胞弟涉及圖利罪，胞弟事後已繳回22萬6299元不法利益。在「大埔藍色公路遊憩廊帶計畫」中，吳明勳與農業觀光課侯姓課長更向廠商要求100萬元的「伴手禮缺口」賄賂，張姓廠商趁勢詐得100萬元。吳明勳另被查出私用公務車，讓鄉公所支付非公務用途的4967元油資，涉犯背信罪。

此外，吳明勳的胞兄前鄉民代表會主席，也涉及辦公廳舍拆除重建及藍色公路計畫等標案詐欺，分別實際詐得270萬元及720萬元。全案另有多名廠商涉及借牌投標與不實會計憑證。地檢署指出，將持續強化監督機制並嚴懲貪污，落實清廉施政理念，確保政治清明並維護國民財產權益。

大埔鄉長吳明勳涉工程弊案，嘉檢偵結起訴建請續押。圖／翻攝大埔鄉公所網站
大埔鄉長吳明勳涉工程弊案，嘉檢偵結起訴建請續押。圖／翻攝大埔鄉公所網站

嘉義 大埔 弊案

延伸閱讀

嘉義鹿草阿嬤疑直接穿越馬路遭撞飛 送醫搶救仍不治

迎春節嘉義假日花市花藝嘉年華開跑 花農產地直供吸客買花

30年出巡全國撫慰人心 嘉義奉天宮展新港媽神旅行

蔣經國御用名醫劉榮宏辭世 劉家三代行醫見證嘉義醫政商發展史

相關新聞

獨／中榮醫師百萬交保竟可走管制門 庭務員幫開門台中地院稱會檢討

台中榮總腦腫瘤神經外科主任楊孟寅、微創性神經外科主任鄭文郁因放任醫材廠商進開刀房手術，雙雙遭檢方聲押禁見，上周五經台中地...

女模控隆乳失敗害她「大小奶」、官網擅自貼照片 醫師要賠12萬元

陳姓女模特兒指控蔡姓醫美醫師隆乳手術失敗，害她「大小奶」、乳頭位置不正確等，且蔡還未經同意將她的照片放上官網，提告求償2...

嘉義大埔鄉公所爆家族式貪瀆！鄉長3兄弟涉圖利詐財遭起訴

嘉義地檢署偵辦大埔鄉公所多項工程弊案，發現鄉長吳明勳涉嫌在發包工程時圖利、收賄，甚至連同親兄弟與廠商聯手詐領公款。嘉檢認...

綠光罩頂全是幻覺？嘉義地院查「健康存摺」戳破產子疑雲

嘉義一名陳男懷疑妻子楊女在離婚訴訟期間，與另一名陳男發展婚外情，甚至認為兩人已同居產子，陳男憑藉通訊軟體對話與一張洗狗照...

周天成北監演講暨友誼賽　鼓勵收容人做出改變

台北監獄日前與新希望基金會，合辦「羽球國手周天成-生命教育演講暨友誼賽」，共241名收容人參與；周天成鼓勵大家，雖然身體...

律師公會理事長台中地院旁聽 竟遭被告當庭拍照、嗆要殺人

台中去年有3名女律師接連遭對造當事人林姓女子攻擊、死亡威脅恐嚇，前天台中地院開庭審理，台中律師公會理事長吳中和到庭旁聽，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。