快訊

與李四川展開「君子之爭」 黃國昌：若李出線他不會當副手

立院大亂鬥！柯建銘「拐杖彈飛」擊中徐巧芯 藍綠10立委傷害罪起訴

經典賽／3A重砲內野手龍恩出征經典賽 台灣血統是PTT鄉民「神」出來的

聽新聞
0:00 / 0:00

女模控隆乳失敗害她「大小奶」、官網擅自貼照片 醫師要賠12萬元

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

圖為示意圖。(圖／AI生成)
圖為示意圖。(圖／AI生成)

陳姓女模特兒指控蔡姓醫美醫師隆乳手術失敗，害她「大小奶」、乳頭位置不正確等，且蔡還未經同意將她的照片放上官網，提告求償267萬餘元，台北地方法院以無法認定手術失敗，但擅自上傳照片已侵害隱私權等，判蔡應賠償12萬元，可上訴。

陳女提告主張，她從事模特兒外拍工作，因工作上需求，經友人介紹於2019年7月15日前往醫美診所，由蔡進行隆乳手術，未料術後有「大小奶」、右乳內側凹陷、右乳乳頭位置不正確的狀況，經她反應後，蔡還稱是「正常現象」，僅要求她保養、推壓按摩即可，但事後狀況仍未改善。

陳女指出，她因信任蔡是專業、知名的醫美醫師，加上雙方間是朋友關係，她並未起疑還繼續向蔡購買醫美課程、介紹他人接受療程，直到2022年初在親友告知下察覺有異，改向另一位醫美醫師諮詢，才知道手術失敗。

陳女也認為，蔡術後也未經她的同意，就為招攬客戶而將她的照片上傳至醫美診所的官方網站，被她發現後蔡才撤下照片，認為蔡擅自揭露她的個資，侵害隱私權情節重大，提告請求蔡賠償手術費、胸部重建費、收入損失、精神慰撫金等，共267萬5000元。

蔡反駁，他術前已經告知手術風險，且過程也符合醫療常規並無過失，指陳女僅空泛說明手術造成高低胸等美醜評價，就指責手術失敗，實屬無稽。此外，蔡也否認未經陳女同意刊登照片，指陳女提出的照片和官網照片並非同一張，另認為陳女提告超過請求權時效，請求法院駁回訴訟。

北院認為，陳女主張大小奶等，僅是單純外觀不如預期，屬於術前說明中所載的併發症「兩側不對稱」的情形，難認手術失敗，且依照手術記錄來看，手術過程沒有異常，無法認定蔡違反醫療常規，醫審會鑑定也是持相同看法，認為陳女此部分主張無理由。

至於官網照片部分，判決指出，蔡未提出任何證據證明刊登照片有經過陳女同意或授權，確實侵害陳女肖像權及隱私權，且網路散播力量無遠弗屆，蔡的行為侵權層面與範圍甚廣，審酌後判蔡應賠償12萬元。

手術 照片 醫美 隆乳

延伸閱讀

吃乳酪時愛犬跳上身 她誤吞17公分湯匙：異物在肋骨間移動

經典賽／卡洛爾傳因傷動刀 無緣披美國戰袍

小港醫院超音波導引椎間盤注射 助移工緩解疼痛

西島隆弘宣布退出AAA！第4度動喉部手術　將長期專心療養

相關新聞

獨／中榮醫師百萬交保竟可走管制門 庭務員幫開門台中地院稱會檢討

台中榮總腦腫瘤神經外科主任楊孟寅、微創性神經外科主任鄭文郁因放任醫材廠商進開刀房手術，雙雙遭檢方聲押禁見，上周五經台中地...

女模控隆乳失敗害她「大小奶」、官網擅自貼照片 醫師要賠12萬元

陳姓女模特兒指控蔡姓醫美醫師隆乳手術失敗，害她「大小奶」、乳頭位置不正確等，且蔡還未經同意將她的照片放上官網，提告求償2...

環保蟑螂勒索回饋金！小琉球垃圾清運9度流標 主嫌起訴求刑3年6月

小琉球前年曾發生垃圾清運9次流標狀況，屏東地檢署主動介入調查，查出李賜福、林明男等4人以威脅為手段恐嚇琉球垃圾清運業者，...

民眾黨前立委林國成反罷免活動辱罵賴清德總統三字經 起訴從重量刑

民眾黨前立委林國成去年720反罷免活動中，公然在舞台上罵賴清德總統三字經，且現場經YouTube頻道「民眾之聲」全程直播...

嘉義大埔鄉公所爆家族式貪瀆！鄉長3兄弟涉圖利詐財遭起訴

嘉義地檢署偵辦大埔鄉公所多項工程弊案，發現鄉長吳明勳涉嫌在發包工程時圖利、收賄，甚至連同親兄弟與廠商聯手詐領公款。嘉檢認...

周天成北監演講暨友誼賽　鼓勵收容人做出改變

台北監獄日前與新希望基金會，合辦「羽球國手周天成-生命教育演講暨友誼賽」，共241名收容人參與；周天成鼓勵大家，雖然身體...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。