女模控隆乳失敗害她「大小奶」、官網擅自貼照片 醫師要賠12萬元

陳姓女模特兒指控蔡姓醫美醫師隆乳手術失敗，害她「大小奶」、乳頭位置不正確等，且蔡還未經同意將她的照片放上官網，提告求償267萬餘元，台北地方法院以無法認定手術失敗，但擅自上傳照片已侵害隱私權等，判蔡應賠償12萬元，可上訴。

陳女提告主張，她從事模特兒外拍工作，因工作上需求，經友人介紹於2019年7月15日前往醫美診所，由蔡進行隆乳手術，未料術後有「大小奶」、右乳內側凹陷、右乳乳頭位置不正確的狀況，經她反應後，蔡還稱是「正常現象」，僅要求她保養、推壓按摩即可，但事後狀況仍未改善。

陳女指出，她因信任蔡是專業、知名的醫美醫師，加上雙方間是朋友關係，她並未起疑還繼續向蔡購買醫美課程、介紹他人接受療程，直到2022年初在親友告知下察覺有異，改向另一位醫美醫師諮詢，才知道手術失敗。

陳女也認為，蔡術後也未經她的同意，就為招攬客戶而將她的照片上傳至醫美診所的官方網站，被她發現後蔡才撤下照片，認為蔡擅自揭露她的個資，侵害隱私權情節重大，提告請求蔡賠償手術費、胸部重建費、收入損失、精神慰撫金等，共267萬5000元。

蔡反駁，他術前已經告知手術風險，且過程也符合醫療常規並無過失，指陳女僅空泛說明手術造成高低胸等美醜評價，就指責手術失敗，實屬無稽。此外，蔡也否認未經陳女同意刊登照片，指陳女提出的照片和官網照片並非同一張，另認為陳女提告超過請求權時效，請求法院駁回訴訟。

北院認為，陳女主張大小奶等，僅是單純外觀不如預期，屬於術前說明中所載的併發症「兩側不對稱」的情形，難認手術失敗，且依照手術記錄來看，手術過程沒有異常，無法認定蔡違反醫療常規，醫審會鑑定也是持相同看法，認為陳女此部分主張無理由。

至於官網照片部分，判決指出，蔡未提出任何證據證明刊登照片有經過陳女同意或授權，確實侵害陳女肖像權及隱私權，且網路散播力量無遠弗屆，蔡的行為侵權層面與範圍甚廣，審酌後判蔡應賠償12萬元。