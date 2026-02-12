綠光罩頂全是幻覺？嘉義地院查「健康存摺」戳破產子疑雲

嘉義一名陳男懷疑妻子楊女在離婚訴訟期間，與另一名陳男發展婚外情，甚至認為兩人已同居產子，陳男憑藉通訊軟體對話與一張洗狗照片提告求償20萬元。一審判決敗訴後，陳男不服提上訴，嘉義地方法院二審審理，根據健康存摺紀錄確認楊女並無懷孕事實，認定陳男指控純屬臆測，判決駁回上訴，全案定讞。

台語俗諺「講一个影，生一个囝」意思是只見到模糊影子，就誇大轉述成生了孩子，比喻捕風捉影、無中生有。陳男僅憑前妻與友人對話中提及「孕婦」等字眼，即認定楊女不忠而告上法院，最終被法官根據就醫紀錄打臉。

陳男主張，他與楊女於2015年結婚，儘管楊女於2023年提起離婚訴訟，但在2024年法院判決離婚確定前，兩人法律上仍維持婚姻關係。陳男表示，他翻看楊女留下的舊手機發現，楊女與另一名陳男對話頻繁，對方曾傳訊提及「孕婦」等字眼，加上楊女曾向員工稱要去醫院，讓他深信前妻已與他人發生性行為並產子。陳男更出示一張楊女在房間洗狗的照片，質疑雙方同處一室並同居。

楊女表示，她在檳榔攤工作時認識陳男，雙方僅是網友。針對「孕婦」對話，她認為網路互動常有誇飾，不能與現實掛勾；至於向員工提到去醫院，是為了催討欠款才編造的藉口，實際上是去治療婦科疾病。另一名陳男也表示，洗狗照片是兩人視訊時的螢幕截圖，他當時並不在現場，更無同居事實。

法院調查發現，根據楊女2022年至2025年間的健康存摺紀錄，完全沒有懷孕、產檢或生產的相關就醫紀錄，證實陳男產子的指控缺乏根據。針對洗狗照片，法院認為畫面中僅見楊女1人幫狗洗澡，即使替狗洗澡時，2人同處一室，也不足據以認定有同居事實。