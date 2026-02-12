獨／中榮醫師百萬交保竟可走管制門 庭務員幫開門台中地院稱會檢討

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中榮總腦腫瘤神經外科主任楊孟寅、微創性神經外科主任鄭文郁因放任醫材廠商進開刀房手術，雙雙遭檢方聲押禁見，上周五經台中地院裁定各100萬元交保；楊男卻得以從中院有門禁的「管制門」離去，事後被發現幫他開門的竟是中院內部庭務員；對此中院表示，會徹底檢討。

楊孟寅、鄭文郁因捲入廠商代刀一案，台中地檢認全案涉及重大醫療倫理、民眾就醫安全，2月5日搜索、複訊後，以2人涉犯醫療法、偽造文書及詐欺等罪嫌，均向台中地院聲押禁見。

中院合議庭認為，楊、鄭的醫療專業養成不易，全案經媒體披露已收警惕之效，2月6日裁定2人各100萬元交保，均限制住居、出境及出海；檢方不服，已當庭提抗告。

當天晚間6點多，楊、鄭辦保完成離去時，鄭直接上家屬的車子離去，楊見大門外有媒體守候，又折返並快速從台中地檢大門進入。

楊向法院內人員詢問「車道在哪裡」，並表示外面有記者，幾番周旋後，他再向法院人員表明「我是楊醫師」、「剛剛最後一個開完庭的。」

隨後1名法院員工得知，竟主動提議可以帶他走後方有門禁、需要感應卡的「管制門」離去，楊這才跟隨離去，但仍在後門被媒體發現，面對詢問低調離去。

事後內部人員發現，替楊男走後方管制門的竟然就是台中地院內的「庭務員」，質疑根本是特權大開，有別其餘交保被告老老實實自大門離去，為何獨有楊可在法院員工協助下，直驅管制通道離開？

法界也說，楊等涉案攸關患者生命、身體安全，又是大型醫院高度專業醫事人員，前經檢方聲押、法院命交重保，自屬有經公眾檢視必要，台中地院人員卻私下護航、帶他走通道想躲避媒體，不知居心何在？

台中地院對此說明，表示楊交保離開後，因者守候，才返回司法大廈內，當時適逢司法大廈內同仁下班顛峰時間，眾多同仁由後方管制門離開司法大廈。

中院並解釋稱，楊是「跟隨在後離開」，對於民眾利用人流尖峰時段尾隨通行，會通盤研議院宇門禁安全管制，深入調查，徹底檢討。

楊孟寅（中）上周五100萬元交保後，得以從台中地院後方有門禁的「管制門」離去。圖／報系資料照
