台東上士副排長涉線上博弈被記2大過 不服提告遭駁回

台東縣後備指揮余姓上士副排長，於服役期間加入線上博弈平台下注，並在通訊軟體群組分享獲利情形，經查累計獲利約5萬餘元。所屬單位認定其涉賭行為有損軍譽，核予兩大過處分。余員不服提起行政訴訟，高雄高等行政法院近日宣判，認定軍方裁量未逾越法定範圍，判決駁回其訴。

判決指出，余姓上士於2023年間透過手機加入線上博弈平台，多次進行投注，並將下注與獲利畫面分享到LINE群組。相關紀錄經單位調查屬實，且行為曝光後引發檢舉。軍方依國軍風紀規定，認定其涉賭情節重大，予以記兩大過處分。

余員主張，自己誤以為該平台屬投資性質，並非賭博，且實際金額不高，也未影響部隊運作，軍方逕以「情節重大」論處，違反比例原則；另相關懲罰基準表未依法公告，欠缺明確性與法律授權依據，處分應屬違法。

不過，法院指出，線上博弈平台係以射倖性方式決定輸贏，性質上屬賭博行為，與一般投資理財有別。余員除實際參與下注外，還於群組公開分享獲利內容，客觀上足以影響軍人形象與社會觀感，軍方認定有損軍譽並無不當。