新北市刑大小隊長投資「茶行」賣酒獲利千萬 逃稅又詐超勤費 50萬交保

曾捲入「88會館」案的新北市刑大小隊長陳秋中，投資商界聞人「茶壺邱」邱庭鋒開設的茶行，但私下以茶行為掩護，長期販售洋酒獲利上千萬元，陳秋中不僅未報稅，還向警方浮報超勤加班費，調查局昨天搜索約談陳、邱2人到案，台北地檢署複訊後依詐欺、違反稅捐法命陳50萬交保，邱則依違反稅捐法30萬交保。

檢調過去接獲檢舉，指警政署前政風室主任黃錦秋，與刑事局前副局長黃建榮，均與郭哲敏過從甚密，三人也和邱庭鋒有密切往來，黃建榮曾與邱庭鋒接受郭哲敏招待，前往柬埔寨旅遊。黃建榮因88會館案改調警政署專門委員後，因向答姓女子恐嚇討債，去年被檢方起訴。

調查局追查，陳秋中與邱庭鋒過去常出入88會館，洗錢案爆發後，邱庭鋒在台北市大同區開設的茶行歇業，據點改移往後火車站附近，門上僅有一塊不起眼的招牌，表面上賣茶葉或茶具，實則經營大批高檔洋酒買賣，陳秋中亦有出錢投資。

蒐證顯示，陳秋中常利用棒班時間到邱庭鋒的茶行批貨，拿走大量高檔洋酒再轉售他人，多年來獲利上千萬元，但他大多是利用公務時間前往茶行，賣酒獲利不僅未繳稅，還請領超勤加班費，涉及逃漏稅捐及公務員利用職務詐取財物罪。

據了解，邱庭鋒早年在刑事局開設食堂，結識很多警界高層，88會館洗錢案爆發後，他一度隱身嘉義，鮮少對外聯繫，他的茶行因未設立登記，且販售洋酒未申報稅捐，違反稅捐稽徵法。