學霸警被毒駕女撞死 父母下跪哭求「一命還一命」

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

土城清水派出所前所長<a href='/search/tagging/2/劉宗鑫' rel='劉宗鑫' data-rel='/2/247524' class='tag'><strong>劉宗鑫</strong></a>遭毒犯陳嘉瑩開車拖行喪命，新北地院判決陳女<a href='/search/tagging/2/死刑' rel='死刑' data-rel='/2/103631' class='tag'><strong>死刑</strong></a>後，劉宗鑫妻子和岳母在法庭外痛哭失聲。 記者蔣永佑／攝影
土城清水派出所前所長劉宗鑫遭毒犯陳嘉瑩開車拖行喪命，新北地院判決陳女死刑後，劉宗鑫妻子和岳母在法庭外痛哭失聲。 記者蔣永佑／攝影

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，原是建國中學、師範大學高材生，因從小崇拜父親警察工作，選擇隨父從警，最後卻因盡忠職守喪命；劉父連日來開庭情緒激動，甚至當庭下跪，只求將撞死兒子的陳嘉瑩判死「一命還一命」。

劉父已經從警職退休，提到獨子為維護社會治安，親自帶隊執行臨檢勤務，遭陳女以極其殘忍方式加害，最終因公殉職，「白髮人送黑髮人，此痛非言語所能形容」。

劉父說，此事造成三個家庭破碎，一個是他和妻子的家，一個是兒子和媳婦的家，一個是媳婦和親家母的家，全家人為此長期接受心理與身心科治療，創傷難以復原，因此希望法官能將陳女處以最嚴厲之刑，也就是死刑，以告慰兒子英靈，還給社會正義。

量刑陳述時，劉母開口不到五句話便哭到無法自已。劉母表示，兒子從小懂事、貼心又用功，從來不讓父母擔心，自兒子過世後「世界天塌地陷，思念與痛苦難以言喻，直到今天仍希望這一切只是一場夢」。

她說，每當夜深人靜思念湧上心頭，「我只能抱著宗鑫生前穿過的衣服，緊緊地抱著，聞著那熟悉的味道。那是他留下來，唯一還能讓我感覺他存在的方式。那一刻，我彷彿覺得他仍在我身旁，沒有離開；可當我回過神來，現實卻一次又一次提醒我，他已經再也回不來了」。

陳女開庭時曾試圖向家屬道歉，遭劉父母斷然拒絕，劉父甚至表明，日後民事賠償金一毛都不要，「一命還一命，不然我跟你下跪，你把兒子的命還給我」！

