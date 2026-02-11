聽新聞
新北市刑大小隊長蹺班買名酒還敢報加班費 貪汙罪移送畫面曝光

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

新北市刑大小隊長陳秋中（中）涉貪詐領<a href='/search/tagging/2/加班費' rel='加班費' data-rel='/2/110654' class='tag'><strong>加班費</strong></a>，今天遭調查局約談。記者胡經周／攝影
新北市刑大小隊長陳秋中（中）涉貪詐領加班費，今天遭調查局約談。記者胡經周／攝影

曾與「88會館」負責人郭哲敏共赴柬埔寨旅遊的商界聞人「茶壺邱」邱庭鋒，被控以茶行為掩護，長期販售洋酒予新北市刑大小隊長陳秋中，調查局發現，陳秋中都是利用上班時間拿酒，再以加班為由詐領加班費，台北市調查處今天搜索約談陳秋中到案，稍早移送台北地檢署複訊。

北檢過去曾獲檢舉，指警政署前政風室黃錦秋，與刑事局前副局長的黃建榮，均與郭哲敏過從甚密，三人也與邱庭鋒有密切往來。調查顯示，黃錦秋與黃建榮從2011年起，3度搭乘相同郵輪或班機出國，其中一趟回程與邱庭鋒同機，黃建榮也曾與邱庭鋒接受郭哲敏招待，前往柬埔寨旅遊。

據調查，邱庭鋒以前在刑事局開設食堂，因此結識很多警界高層，88會館洗錢案爆發後，他一度隱身嘉義鮮少對外聯繫，並曾向友人透露，被於自己被牽扯88會館，還登上媒體，感到很痛心。

調查顯示，邱庭鋒在車站附近開設茶行，但茶行除了賣茶，也賣高檔洋酒，平時有不少中高階警官出入，其中，陳秋中常翹班去低價購酒，事後疑轉售他人。邱庭鋒輸入大批洋酒未申報，涉犯逃漏稅捐，陳秋中涉犯貪汙之利用職務詐欺取財罪。

此外，中山分局前偵查隊長林弘基，2019年7月25日，在「茶壺邱」陪同下，前往內湖行愛路郭哲敏招待所，眾人吃宵夜喝酒，一旁友人起鬨要玩天九牌，當時就是由陳秋中做莊，照片曝光引發爭議，陳秋中也因此被傳聞交往複雜。

商界聞人「茶壺邱」邱庭鋒涉逃稅遭調查局約談。 記者蕭雅娟/攝影
商界聞人「茶壺邱」邱庭鋒涉逃稅遭調查局約談。 記者蕭雅娟/攝影

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

