代刀爭議 博田院長百萬交保

高雄博田醫院爆發藥廠業務代刀事件，院長被衛生局重罰五十萬。記者劉學聖／攝影 高雄博田國際醫院院長謝榮豪遭爆違法讓醫材商進手術室「代刀」，高市衛生局裁罰醫院及謝各五十萬元。謝在臉書喊冤，質疑遭抹黑。不過衛生局調查指，謝自二○二○年起允許醫材商執行量測橫桿、混合骨水泥等核心醫療行為，已違反醫療常規。橋頭地檢署偵訊後，謝、王二人分別以一百萬元及廿萬元交保。

被形容為「中榮翻版」的博田醫院「代刀」案，涉嫌讓未取得合法醫師的醫材商執行醫療業務，橋檢前天偵訊院長謝榮豪、王姓醫材商及四位護理人員，訊後謝、王獲得交保，四名護理人員請回。

據了解，謝榮豪於二○二三年為患者進行腰椎手術時，遭爆醫材商不僅全程在場，還上手術台代刀約三十分鐘，謝本人疑未在旁監督，而在處理醫材。高市衛生局調查發現，謝自二○二○年起即允許醫材商於手術室內量測、連結橫桿及調製骨水泥，認定違反醫療法與醫師法，本月四日對醫院及謝各罰五十萬元，廠商移送偵辦。

謝榮豪曾透過臉書發布聲明，以「醫師的雙手是救命，絕非玩弄醫材」為自己辯護，並強調當時在處理醫療器材是為了「用手溫加熱藥劑」以爭取搶救時間，並指廠商僅是協助「量測」長度，但爆料者斷章取義、惡意抹黑護。

不過衛生局認為，「混合骨水泥」及侵入性量測均屬法定醫療業務，非醫師不得執行。謝榮豪身為院長卻知法犯法，且違規時間長達數年，情節重大，除行政裁罰，另將涉案醫材商及謝榮豪依違反醫師法第廿八條移送橋頭地檢署。