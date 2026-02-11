被飲料淋頭…四叉貓讓殺價領4萬和解金 爽喊「拿去吃大餐」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導

<a href='/search/tagging/2/網紅' rel='網紅' data-rel='/2/112262' class='tag'><strong>網紅</strong></a>「<a href='/search/tagging/2/四叉貓' rel='四叉貓' data-rel='/2/179762' class='tag'><strong>四叉貓</strong></a>」劉宇去年在北檢直播時遭民眾潑灑飲料，經過近一年達成和解，對方當場支付4萬元現金換取撤告。 圖／取自劉宇臉書
網紅「四叉貓」劉宇去年在北檢直播時遭民眾潑灑飲料，經過近一年的訴訟程序，雙方於昨（10）日在台北地方法院達成和解。四叉貓隨即在臉書發文狂賀，透露對方當場支付4萬元現金換取撤告，讓他心情大好，直呼晚上要拿這筆錢去吃大餐。

回溯事件起因，2025年4月17日，四叉貓在台北地檢署門口進行直播時，一名游姓男子無預警靠近，並將整罐運動飲料倒在四叉貓頭上，場面一度混亂。四叉貓隨後前往派出所完成筆錄，正式對游男提出加重誹謗告訴。

四叉貓透露，案情在地檢署偵查庭時，他曾開出5萬元的和解條件，但游男當時強硬表示「沒錢」拒絕和解，隨後游男也因罪證明確被正式起訴。直到昨日下午移師台北地方法院開庭，四叉貓再次祭出最後通牒，強調若今天不和解，之後會加碼提出「刑事附帶民事賠償」，屆時不僅會有前科，賠償金額更會翻倍。

或許是感受到前科與高額賠償的壓力，游男態度出現大轉變，當場表示有誠意和解，但詢問「現金4萬元可以嗎？」。四叉貓坦言，自己因為「好懶得寫訴狀」，加上想節省雙方時間，便爽快答應讓對方殺價1萬元。

在法院現場數完4萬元現鈔後，四叉貓簽下撤告同意書，並隨即在臉書分享戰果。他寫下「拿到4萬元和解金，晚上我要拿去吃大餐」，引網友留言祝賀，「過年大紅包欸」、「一瓶運動飲料值4萬」、「還拿新鈔」。

