彰化家暴男狂砍8旬老母58刀 檢方起訴將國審

彰化縣鹿港鎮謝姓男子去年10月因不滿86歲老母親找朋友到家裡聊天，不僅把母親友人趕走，後又以農用鎌刀狂砍母親58刀，謝母當場身亡，彰化地檢署依殺人罪嫌起訴謝男，將由國民法官審理。

這起人倫悲劇是發生在去年10月30日晚間，以往就有情緒不穩、家暴行為的謝男疑因不滿老母親和友人在家裡聊天「吵到他」，和母親發生口角，把母親友人趕走後，謝母見他情緒不穩，趕緊打電話要孫子回來幫忙安撫。

但謝男兒子開車趕來後，謝男更失控，拿起庭院農用鎌刀就朝老母親的頭部、頸部、身體瘋狂砍殺58刀，連兒子的車子也被砍到，警消獲報到場救援時，謝母已因失血過多，傷重不治。

據了解，謝母有二子都開設工廠，經濟條件不差，砍母的謝男與母親同住，因情緒不穩定，家人曾聲請保護令，後來謝妻也和他離婚搬離。彰化地檢署近日審結，依殺人罪將謝男起訴。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線