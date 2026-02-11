竹北天坑案審理...檢方控縮減H鋼深度 豐邑：坍塌與建案無關

竹北天坑案今天開庭，檢察官王遠志指控，豐邑建設未依核准圖施工，且原須33.8公尺的H型鋼貫入深度擅自縮減至18.5公尺，且未經技師核可，違反建築技術規則。為此，豐邑律師團駁斥，道路的坍塌與基地內施工無關連，危評審查就是以18.5公尺的H型鋼送件，CCP擋土工程縮減是假設工程，不構成違反建築技術規則，此案是豐邑集團歷來最大投資建案，投資逾200億元並規畫自行經營商場，根本無偷工減料、自毀信譽的動機。

竹北天坑案至今已審理一年多，檢察官論告公務員組與建商組後，兩方的律師言詞辯論。自上午9點半審理至下午6點，晚間7點多續行開庭，目前庭訊已逾8小時。

檢察官王遠志指出，豐邑建設未依核准圖施工，將原須33.8公尺的H型鋼貫入深度擅自縮減至15.5公尺，且未經技師核可，違反建築技術規則。他批評豐邑以「危險評估」取代結構外審，涉及偷工減料，連續壁深度不足，這屬高層決策，非基層誤判。王遠志強調，施工單位不得自行認定地質良好而免除設計條件，「若不照圖施工，坍塌就必須自行負責」。

豐邑律師團反駁，本案施工階段未違反建築技術成規，本案為集團歷來最大投資建案，投資逾200億元並規畫自行經營，無偷工減料、自毀信譽的動機。關於是否縮減CCP深度，公司內部確實曾討論，因地下約14公尺即有堅硬岩盤，因此施作15.5公尺反而較27公尺更安全，才採逆打工法。豐邑為釐清事實諮詢專家後，認為道路坍塌主因為管線施工廠商回填不實，與基地施工無關。

豐邑律師團強調，危評送審圖說為18.5公尺H型鋼與27公尺CCP，其中H型鋼確實依圖施工，而CCP屬假設工程、非主體結構，依法僅須確保安全，得視地質條件調整。律師並引用地質鑽探與多位專家、公會鑑定指出，14公尺以下為良好岩盤，在岩盤施打CCP成效有限。