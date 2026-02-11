快訊

明天回溫「周末前都是好天氣」 除夕變天…北東連5天濕冷

女毒犯撞死派出所長辯稱只想脫身 國民法官判死痛斥虐殺：人神共憤

中獎預兆？彩券行鸚鵡開金口突喊這5字 幸運兒竟刮中百萬大獎

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄動保處長護航特寵業者涉貪被拔官 1教授也列被告遭法辦

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市動保處長葉坤松被控護航寵物店通過稽查，雄檢本月2、4日指揮調查局發動二次搜索，約談葉及某大學吳姓教授、蘇姓寵物店業者，複訊後葉以50萬元交保，蘇姓業者則以200萬元、吳姓教授30萬元交保候傳。

蘇姓業者經營南部知名大型連鎖特寵賣場，也是國內知名寵物通路經營者之一，在特寵界頗具知名度。

檢調調查，因特寵業屬特許行業，開業須依中央及地方法規嚴審，蘇姓業者為擴張事業版圖，便找上葉坤松協助指點迷津。

檢調查出，葉坤松因與業者走得近，接受蘇多次招待飲宴後，便協助提供蘇男「指引」，吳姓教授則受託審查店內設施有無違規，並疑似放水讓蘇的賣場、特寵店得以順利通過審查，拿到許可證營運。

雄檢接獲情資，本月2日指揮高雄市調查處發動首波搜索，帶回寵物店業者業務承辦組陳姓組長，陳複訊後以5萬元交保，檢調根據首波查扣的資料，順藤摸瓜在鎖定葉坤松涉案，隔兩天後再發動二次搜索，並約談葉坤松、蘇姓業者、吳姓教授等人到案。

經檢察官林恒翠、許怡萍、吳韶芹、高永翰、許萃華、駱思翰、邱柏峻、林靖蓉、呂尚恩、潘映陸、王依婷、蔡佩欣、薛名甫、邱于芳訊問後，認定葉坤松收受業者不正利益，考量葉及蘇姓業者，吳姓教授證詞，認無羈押必要，依違反貪汙治罪條例等罪諭知交保候傳。

葉坤松被列被告約談後，高雄市政府2月6日發布人事派令，將葉調離主管職改調參議，動保處原副處長段奇漢改調農業局科長，副處長則由農業局科長許銘彰接任，許另代理動保處長一職。

高雄市動保處前處長葉坤松。聯合報系資料照
高雄市動保處前處長葉坤松。聯合報系資料照

寵物 高雄市
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

高金素梅涉貪「關鍵人物」張俊傑聲押 今晚7時開羈押庭

高雄動保處一周被搜索2次 疑護航寵物店處長50萬交保遭調職

高雄新設移工直聘中心 提供一站式、通譯服務

慶祝盧秀燕當選...前局長花公費招待親友 涉貪開庭現身

相關新聞

檢控官商勾結竹北天坑「復工猛虎出閘」 楊文科律師：安全無虞即可復工

竹北天坑案今在法院開庭，檢察官王遠志言詞辯論時，痛批新竹縣長楊文科與縣府工務體系官商勾結，在未排除危險原因下就解除停工，...

騙2幼女溺斃碧潭再傳訊夫「你們都不是人」 陸配今哭：我活著是報復？

簡姓陸配與婆家爭執，帶8歲、10歲女兒到新店碧潭風景區下水，2姊妹溺斃，簡婦游上岸，台北地檢署依成年人故意對兒童犯殺人罪...

高雄動保處長護航特寵業者涉貪被拔官 1教授也列被告遭法辦

高雄市動保處長葉坤松被控護航寵物店通過稽查，雄檢本月2、4日指揮調查局發動二次搜索，約談葉及某大學吳姓教授、蘇姓寵物店業...

法務部推薦下一任檢察總長 總統府准了徐錫祥請辭案

為因應今年5月8日檢察總長邢泰釗任期屆滿，法務部安排現任政務次長徐錫祥調派最高檢察署主任檢察官，有意建議總統賴清德提名為...

警佯裝買家活逮 他缺錢兜售珍藏手槍遭判刑7年6月

黃姓男子讀國中時買1把非制式手槍、2顆子彈來收藏。數年後從感化院出來缺錢花用，上網兜售槍彈，警員佯裝買家出價20萬元，約...

台鹽綠能弊案今開庭 三地集團鍾嘉村稱均交下面的人去處理

台鹽綠能弊案今下午開庭審理，傳喚三地集團創辦人鍾嘉村作證。面對當年三地能源收購南旭、新日泰等公司，跨足太陽光電產業，與台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。