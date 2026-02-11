高雄動保處長護航特寵業者涉貪被拔官 1教授也列被告遭法辦

高雄市動保處長葉坤松被控護航寵物店通過稽查，雄檢本月2、4日指揮調查局發動二次搜索，約談葉及某大學吳姓教授、蘇姓寵物店業者，複訊後葉以50萬元交保，蘇姓業者則以200萬元、吳姓教授30萬元交保候傳。

蘇姓業者經營南部知名大型連鎖特寵賣場，也是國內知名寵物通路經營者之一，在特寵界頗具知名度。

檢調調查，因特寵業屬特許行業，開業須依中央及地方法規嚴審，蘇姓業者為擴張事業版圖，便找上葉坤松協助指點迷津。

檢調查出，葉坤松因與業者走得近，接受蘇多次招待飲宴後，便協助提供蘇男「指引」，吳姓教授則受託審查店內設施有無違規，並疑似放水讓蘇的賣場、特寵店得以順利通過審查，拿到許可證營運。

雄檢接獲情資，本月2日指揮高雄市調查處發動首波搜索，帶回寵物店業者業務承辦組陳姓組長，陳複訊後以5萬元交保，檢調根據首波查扣的資料，順藤摸瓜在鎖定葉坤松涉案，隔兩天後再發動二次搜索，並約談葉坤松、蘇姓業者、吳姓教授等人到案。

經檢察官林恒翠、許怡萍、吳韶芹、高永翰、許萃華、駱思翰、邱柏峻、林靖蓉、呂尚恩、潘映陸、王依婷、蔡佩欣、薛名甫、邱于芳訊問後，認定葉坤松收受業者不正利益，考量葉及蘇姓業者，吳姓教授證詞，認無羈押必要，依違反貪汙治罪條例等罪諭知交保候傳。