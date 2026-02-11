法務部推薦下一任檢察總長 總統府准了徐錫祥請辭案

為因應今年5月8日檢察總長邢泰釗任期屆滿，法務部安排現任政務次長徐錫祥調派最高檢察署主任檢察官，有意建議總統賴清德提名為繼任總長人選。總統府今發布總統令「法務部政務次長徐錫祥已准辭職，應予免職，任命黃謀信為法務部政務次長」。

徐錫祥司法官學院31期結業，曾借調國安局副局長，有六都檢察長歷練，徐鮮少偵辦政治意味強的案件，不易被貼標籤，如果徐的總長人事案在立院藍、白夾殺下未通過，還是有機會代理檢察總長一職。