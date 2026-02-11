檢控官商勾結竹北天坑「復工猛虎出閘」 楊文科律師：安全無虞即可復工

竹北天坑案今在法院開庭，檢察官王遠志言詞辯論時，痛批新竹縣長楊文科與縣府工務體系官商勾結，在未排除危險原因下就解除停工，就像「猛虎出閘」。楊文科律師團則駁斥，復工審查本就屬行政裁量、採滾動式處理，只要安全無虞就可以復工，縣長主動出面協調，甚至讓豐邑提出一億的擔保金，這些努力與協調成為檢方的指控，對縣長是莫大傷害。

庭上，楊文科表示，檢方指控「斷章取義」。身為縣長，他在處理公共事件時須面對民代、地方民眾與建商等多方壓力，自己始終「公開宣誓、依法行政」，工務處長亦擁有裁量權。第二次復工後隔日再度塌陷，顯示路面狀況可能是關鍵因素，檢方斷章取義協調過程，他無法接受。

「若只是被石頭絆倒一次尚可理解，但竟連續跌倒5次。」王遠志指出，依「建築法」第58條，只要工地對公共安全危害，即應勒令停工，並須待危害原因消滅後才能復工。本案第一次坍塌後，縣府依法停工並依監造人改善計畫復工，屬正常程序；但第二、第三次復工未釐清事故原因、未經專業鑑定即放行，隔日再度坍塌，顯示措施無法排除危害。縣府未斬斷危險原因即解除停工，如猛虎出閘，楊文科成為關鍵推手，檢方呼籲法院嚴懲。

楊文科律師團在庭上反駁，指檢方高度針對楊文科，多憑主觀推演，缺乏明確法律依據。律師團強調，第一次復工時，既未設專案小組，也沒有事故原因鑒定報告，當時因確認安全無虞則可復工，第二、第三次復工屬行政裁量，採滾動式處理。

律師團說，專案小組是工務處簽呈出來的諮詢單位，就像法院請專家鑒定，法官也可不接受其意見，檢察官以此論證違法，缺乏法律依據。此外，豐邑起初不願復原，也不願提供擔保金，縣長在當時面臨社會輿論，主動出面來解決，甚至要求豐邑其他3建案都停工，最後讓豐邑提出一億元擔保金，這些努力與協調成為檢方的指控，對縣長是莫大傷害。