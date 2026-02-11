警佯裝買家活逮 他缺錢兜售珍藏手槍遭判刑7年6月

黃姓男子讀國中時買1把非制式手槍、2顆子彈來收藏。數年後從感化院出來缺錢花用，上網兜售槍彈，警員佯裝買家出價20萬元，約黃出面後逮捕。法官審理後，認定黃犯非法持有手槍、非法販賣手槍未遂2罪，判決應執行有期徒刑7年6月。

判決指出，黃男因為好奇，就讀國中時期在台中市北屯區一帶，向身分不詳的友人，購買具殺傷力之非制式手槍1把和非制式子彈2顆，存放在家。

黃男在少年時期因觸犯刑法接受感化教育，2024年6月間出感化院後，因缺錢花用，想要變賣這把槍，用手機上網，在即時通訊軟體「Telegram」的聊天室群組，用他與身分不詳友人共用的暱稱「小刀」，發送「有人需要鐵？」並留下私訊帳號。

台北市大同警分局警備隊員警執行網路巡邏，發現黃男的訊息，推斷「鐵」是指「槍枝」，研判黃要賣槍，便佯裝有意購買，聯絡上黃男後，雙方分以打字對談、語音通話方式聯絡，談妥以20萬元購買槍、彈。

警方和黃男相約2024年月29日，在基隆市博愛地下停車場交易。喬裝為買家李姓警員開車進停車場等候，黃男到場後坐上副駕駛座，把拿出裝著1把非制式手槍和2顆子單黑色背包，交給警員檢視，李姓警員檢驗確認有槍單後，以暗號示意在附附埋伏的員警現身，逮捕黃男。

員警將黃男帶回製作筆錄後，將他移送基隆地方檢察署偵辦。檢察官偵查後，依涉犯非法持有非制式手槍罪等罪嫌起訴黃男。

基隆地方法院法官指出，黃男在警方詢問、檢方偵訊和法院準備及審理程序時，都自白犯罪，加上相關事證，足認自白與事實相符，犯行明確。

法官說，黃男出於好奇、收藏理由持有槍彈，後來又因缺錢花用，有意變賣，持有及販賣犯意、時間及地點不同、手段有別，且間隔相當時間，應分論併罰。

法官指出，具有殺傷力槍、彈對社會風氣及社會治安危害重大。黃男除自己收藏槍彈，更進一步在公眾網路要販售給不認識的人，危害不淺。