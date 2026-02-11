台鹽綠能弊案今開庭 三地集團鍾嘉村稱均交下面的人去處理

台鹽綠能弊案今下午開庭審理，傳喚三地集團創辦人鍾嘉村作證。面對當年三地能源收購南旭、新日泰等公司，跨足太陽光電產業，與台綠合作，鍾嘉村表示，對此產業不懂，也不了解，雖由他拍板定案，均由底下的人負責規畫、研究。

台綠前總經理蘇坤煌、前副總經理郭政瑋、鴻暉公司負責人蘇俊仁及晁暘公司負責人戴妤倩等4人到庭，蘇俊仁律師及檢方均聲請傳喚鍾嘉村作證。台綠前董事長陳啓昱則未到庭。

台鹽綠能弊案發時，去年1月間鍾嘉村也曾到台南地檢署接受調查官及檢察官詢問時，稱當時有考慮到政府鼓勵民間投資綠能，紹恩已取得160MKW的權利，才會向國泰人壽買的，收購南旭、新日泰等公司，從事太陽能光電產業。他當庭則說，這些事他不懂，都交下面的人去處理。

他表示，三地能源資本額32億，三地集團員工有3600多人，收購後，南旭、新日泰第一期沒有拖延已完工發電，第二期申請電業執照中。他也說，黃姓總經理是台綠義竹案場窗口，但已離職。