北市中山警一周連破3間賭場逮52名賭客 73阿歲嬤被送辦

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市中山警方本月一周內連續破獲三間賭場，分別是2個德州撲克賭場、1個麻將協會賭場，警方共逮捕現場負責人、荷官及工作人員等7人，並帶回賭客52人，警詢後依賭博罪嫌移送法辦，賭客部分依社維法裁罰。

中山分局中山一派出所2月5日凌晨2時許，在林森北路一處民宅地下室破獲地下德州撲克賭場，查獲1桌10名賭客，有3個員工包括一名27歲女荷官，警方調查發現，40歲陳姓男子是現場實際負責人，一次抽獲利金額5%當抽頭金，查扣抽頭金共1萬4800元、賭資42萬9300元。

長安東派出2月7日凌晨1時許，在八德路2段破獲「火花德州撲克協會」暗中提供民眾賭博，查獲2桌14名賭客，有3個員工包括兩名男荷官，調查發現，現場實際負責人40歲陳姓男子以一局250元至500元的「水錢」方式抽頭。

民權一派出所2月10日下午5時許，在民生東路2段破獲「勝博會麻將休閒館」聚賭，查獲7桌28名賭客，現場負責人是73歲陳姓阿嬤，以每人60塊的「茶水費」當抽頭金。

警方在3處查緝行動中，共帶回賭客52人、工作人員等7人到案，合計查扣抽頭現金賭資8萬7500元、賭客現金賭資61萬8481元、籌碼、監視鏡頭、對講機、班表、點鈔機及帳冊、月報表等相關證物一批，警詢後依刑法賭博罪，將2名陳男、1名陳女和工作人員、火花德州撲克協會的賭客和勝博會麻將休閒館的賭客移送台北地檢署偵辦，另一處地下德州撲克賭場的賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

中山警方查獲轄內德州撲克賭場。記者翁至成／翻攝
德州撲克 賭場 賭博 阿嬤
