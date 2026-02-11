騙2幼女溺斃碧潭再傳訊夫「你們都不是人」 陸配今哭：我活著是報復？

簡姓陸配與婆家爭執，帶8歲、10歲女兒到新店碧潭風景區下水，2姊妹溺斃，簡婦游上岸，台北地檢署依成年人故意對兒童犯殺人罪起訴，台北地院國民法官庭判她16年6月徒刑。檢察官認為簡婦自首不適用減刑、一審量刑過輕而上訴，台灣高等法院今行準備程序，簡婦數度泣不成聲，哭問「是不是我活著，就是出於報復心態？」

新北市府代表的告訴代理人認為一審僅用1罪論處有誤，應數罪併罰，因主張與檢察官有出入，審判長要求3月13日前提出書狀。

2024年7月2日上午10點多，簡婦與白姓丈夫、公婆起爭執，她從新北市中和區帶2個女兒到碧潭，3人從岸邊走下水，簡婦以拍照留念為由，牽著一對女兒下水再將手放開，2個女兒遭水流沖走，簡婦自行游回岸邊。

簡婦向檢警表示，犯案後獨自在捷運新店站徘徊，曾回住家附近派出所請求協尋女兒，2024年7月3日晚間8點再度返回碧潭，無法找到女兒想再尋短，後來進派出所報警。警消尋獲2名溺水姊妹時，已無生命跡象。

北院開庭時，簡婦表示想對2個女兒說「對不起」，也知道犯了無法彌補的錯，願意接受審判結果。她說，會能撐到今天，要謝謝女兒托夢給她，還要謝謝台灣的法律讓她在看守所有心理諮商課程。她的律師表示，簡婦左眼被生意合夥人砸瞎，失去經濟來源，一家4口搬來台灣，但公婆在生活細節上要求太苛，簡婦在夫家逆來順受、從未頂撞公婆。

檢察官表示，簡婦辯稱因家庭衝突、與公婆爭執、自己失明痛苦，實際上是藉詞報復，溺斃2名幼女後還轉帳給父親，甚至要公婆跪著跟她道歉。檢方認為夫家事發時已知道簡婦帶走一對女兒，她自首對辦案幫助有限，不應獲減刑寬貸，求處無期徒刑。

簡婦曾傳「你們都不是人來的。你們啊，根本不配身邊有年輕人，所以注定要孤獨死」、「你爸媽的罪證，還有一些沒有寫、等我寫完」等訊息給丈夫，卻隻字不提女兒們的去向。

北院認為，簡婦有自首事實，考量她利用信任使2個女兒進入碧潭，女兒因不諳水性及身高不足而溺斃，害得家庭破裂，犯行重大，審酌她左眼失明、患有身心疾病、具有勞動能力及意願、社會復歸性高，判她16年6月刑。

雖然簡婦未上訴，但檢方認為一審量刑過輕。高院今開庭時，簡婦承認犯罪，但她懷疑是不是因為她還活著，才被認為小孩溺死是她出於「報復」？她一邊說、一邊哭泣，許久不能平復情緒，律師表示在女兒死亡後，簡婦也想尋短，但或許「小孩就是想要媽媽活下來，把話講出來」。

審判長整理爭執事項，包括符合自首但不該適用減刑；犯罪動機、目的、所受刺激為中度量刑因子，是否理由矛盾；是否出於報復心態抑或出於輕生意念；所生危害是否評價不足？

