快訊

差點當上泰國總理！專訪皮塔：政治可以失望但不絕望

徐欣瑩今登記初選 數度哽咽：登記不是妥協、而是戰鬥開始

聽新聞
0:00 / 0:00

騙2幼女溺斃碧潭再傳訊夫「你們都不是人」 陸配今哭：我活著是報復？

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

簡姓陸配與婆家爭執，帶8歲、10歲女兒到新店碧潭風景區下水，2姊妹溺斃，簡婦游上岸，台北地檢署依成年人故意對兒童犯殺人罪起訴，台北地院國民法官庭判她16年6月徒刑。檢察官認為簡婦自首不適用減刑、一審量刑過輕而上訴，台灣高等法院今行準備程序，簡婦數度泣不成聲，哭問「是不是我活著，就是出於報復心態？」

新北市府代表的告訴代理人認為一審僅用1罪論處有誤，應數罪併罰，因主張與檢察官有出入，審判長要求3月13日前提出書狀。

2024年7月2日上午10點多，簡婦與白姓丈夫、公婆起爭執，她從新北市中和區帶2個女兒到碧潭，3人從岸邊走下水，簡婦以拍照留念為由，牽著一對女兒下水再將手放開，2個女兒遭水流沖走，簡婦自行游回岸邊。

簡婦向檢警表示，犯案後獨自在捷運新店站徘徊，曾回住家附近派出所請求協尋女兒，2024年7月3日晚間8點再度返回碧潭，無法找到女兒想再尋短，後來進派出所報警。警消尋獲2名溺水姊妹時，已無生命跡象。

北院開庭時，簡婦表示想對2個女兒說「對不起」，也知道犯了無法彌補的錯，願意接受審判結果。她說，會能撐到今天，要謝謝女兒托夢給她，還要謝謝台灣的法律讓她在看守所有心理諮商課程。她的律師表示，簡婦左眼被生意合夥人砸瞎，失去經濟來源，一家4口搬來台灣，但公婆在生活細節上要求太苛，簡婦在夫家逆來順受、從未頂撞公婆。

檢察官表示，簡婦辯稱因家庭衝突、與公婆爭執、自己失明痛苦，實際上是藉詞報復，溺斃2名幼女後還轉帳給父親，甚至要公婆跪著跟她道歉。檢方認為夫家事發時已知道簡婦帶走一對女兒，她自首對辦案幫助有限，不應獲減刑寬貸，求處無期徒刑。

簡婦曾傳「你們都不是人來的。你們啊，根本不配身邊有年輕人，所以注定要孤獨死」、「你爸媽的罪證，還有一些沒有寫、等我寫完」等訊息給丈夫，卻隻字不提女兒們的去向。

北院認為，簡婦有自首事實，考量她利用信任使2個女兒進入碧潭，女兒因不諳水性及身高不足而溺斃，害得家庭破裂，犯行重大，審酌她左眼失明、患有身心疾病、具有勞動能力及意願、社會復歸性高，判她16年6月刑。

雖然簡婦未上訴，但檢方認為一審量刑過輕。高院今開庭時，簡婦承認犯罪，但她懷疑是不是因為她還活著，才被認為小孩溺死是她出於「報復」？她一邊說、一邊哭泣，許久不能平復情緒，律師表示在女兒死亡後，簡婦也想尋短，但或許「小孩就是想要媽媽活下來，把話講出來」。

審判長整理爭執事項，包括符合自首但不該適用減刑；犯罪動機、目的、所受刺激為中度量刑因子，是否理由矛盾；是否出於報復心態抑或出於輕生意念；所生危害是否評價不足？

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

簡姓陸配與公婆不睦，帶2名女兒到碧潭，卻假藉拍照騙女兒下水，雙雙溺斃。記者王宏舜／攝影
簡姓陸配與公婆不睦，帶2名女兒到碧潭，卻假藉拍照騙女兒下水，雙雙溺斃。記者王宏舜／攝影

公婆 陸配 碧潭 自首 小孩
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

曝台灣被滲透狀況滿嚴重 劉世芳：千萬別看到女性就說是弱女子

再談李貞秀國籍爭議 劉世芳：不要因討厭我就把國籍法想成打壓陸配

黎智英被判20年「實際是死刑」！香港法院：不因健康狀況予以減刑

黃國昌：劉世芳不提供機密文件給李貞秀 空洞化陸配參政權

相關新聞

騙2幼女溺斃碧潭再傳訊夫「你們都不是人」 陸配今哭：我活著是報復？

簡姓陸配與婆家爭執，帶8歲、10歲女兒到新店碧潭風景區下水，2姊妹溺斃，簡婦游上岸，台北地檢署依成年人故意對兒童犯殺人罪...

高雄美濃大峽谷不止一個犯罪集團 嫌犯假種水蓮真盜挖

高雄「美濃大峽谷」經檢方追查發現不止一個犯罪集團在運作，而是有不同團伙同時用類似手法賺取暴利，其中橋頭地檢署即查出，以羅...

台中前地政局長吳存金貪汙全認罪 步出法庭卻稱司法不公開：去問法官

台中市政府地政局前局長吳存金被控11度利用局長特別費，用於親友間非公務餐會，涉嫌貪汙6萬多元遭起訴；台中地院今開庭，吳全...

彰化某國小附設幼兒園疑超收學費私吞 檢方聲押主任開庭中

彰化縣某國小附設幼兒園主任被家長指控超收學費，彰化地檢署傳訊該主任後，認為有串供滅證之虞，向法院聲請羈押，調查偵辦中。

台南香酥鴨店老闆酒駕撞死23歲女清潔員 今移審地院裁定續押

台南香酥鴨店家鄭姓男子疑徹夜飲酒後，開車高速衝撞路旁作業的一輛民營垃圾車，擔任清潔員的23歲陳姓女子當場被撞死，鄭男被依...

越籍男逃逸2年「這原因」意外遭逮 噴飛7萬2罰鍰再收容遣返

桃園市警局交通警察大隊昨於蘆竹區執行酒駕攔檢，發現一名越南籍范姓男子未依規定使用燈號，攔下盤查後驚見其已失聯兩年。范男不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。