台南香酥鴨店老闆酒駕撞死23歲女清潔員 今移審地院裁定續押

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南香酥鴨店家鄭姓男子疑徹夜飲酒後，開車高速衝撞路旁作業的一輛民營垃圾車，擔任清潔員的23歲陳姓女子當場被撞死，鄭男被依公共危險罪移送後，檢方聲押獲准，檢方認他犯不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪嫌今偵結起訴，移審台南地院國民法庭，下午裁定續押。

台南地院指出，鄭男涉犯刑法中不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，犯罪嫌疑重大。同時，鄭男所犯有期徒刑3年以上、10年以下之罪，且可能面臨被害人家屬求償，有事實足認為有逃亡之虞。

台南地院表示，鄭男所為嚴重影響社會秩序，權衡司法權有效行使、社會秩序及公共利益維護、鄭男人身自由及防禦權受限制程度，認本件無從以具保等方式替代羈押，有羈押必要，應予羈押，得抗告。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鄭男犯不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪嫌，今偵結起訴，移審台南地院，下午裁定續押。記者袁志豪／翻攝
鄭男犯不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪嫌，今偵結起訴，移審台南地院，下午裁定續押。記者袁志豪／翻攝

台南 公共 垃圾車
