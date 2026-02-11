台中前地政局長吳存金貪汙全認罪 步出法庭卻稱司法不公開：去問法官

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市政府地政局前局長吳存金被控11度利用局長特別費，用於親友間非公務餐會，涉嫌貪汙6萬多元遭起訴；台中地院今開庭，吳全部認罪求緩刑，庭訊後見媒體詢問，她則稱「司法不公開」、「你去問法官」；然全案實際已由檢方發新聞稿公開公布起訴內容、現由法院公開審理中。

台中地檢起訴指出，吳存金擔任地政局局長期間，每月得檢具原始憑證支領首長特別費3萬9700元，並僅限於因公所需的招待饋贈；檢方發現，吳2019年11月25日起至2024年5月12日間，餐廳消費11次都是家庭聚餐的「私人餐敘」都報公帳，詐得6萬8679元。

檢方統計，吳女以公務招待便餐、甜點、水果或致贈紅包禮金名義，核銷費用介於1030元至1萬7600元，實際上卻和家人去吃泰式、港式、麻辣鍋；吳也坦承，2022年12月4日和兒女、親友們去吃米其林推薦的中式料理，就是「為慶祝市長盧秀燕當選的家族聚餐。」涉犯貪汙、偽造文書。

台中地院今下午開庭，審判長戰諭威詢問吳女是否認罪，吳表示「我認罪」，另就檢方起訴書、核銷金額附表等均表示不爭執，吳最後表示，被起訴罪名她全部認罪。

吳女的辯護人表示，吳偵查中即認罪自白，繳回全部犯罪所得，每筆在5萬元以下，請求法院依法減刑，且吳女已經去職，沒有再犯可能，請從輕量刑、給予緩刑。

台中地院也函詢台中市政府意見，中市府今由地政局政風室、秘書室2名主任到場，2人均表示，地政局尊重判決，沒有其他意見。

戰諭威今也當庭將限制出境出海通知書交付吳女簽收，戰也向她說「這是最輕的強制處分了喔。」經吳女簽名後，全案候核辦。

庭訊結束後，吳存金步出台中地院大門，記者詢問她「今天是都做認罪答辯嗎？」吳回應「司法不公開，請你不要為難我」。記者再問「但今天是公開審理」，吳則說「公開審理你去問法官。」

實際上，台中地檢署2025年偵結依貪汙等罪嫌起訴吳存金時，就以新聞稿方式公開發布，就其犯罪事實、犯罪所得等，均已「公開方式」記載，求刑部分更直言，吳女漠視規章、利用職務上機會詐領特別費，行為實值非難，假公濟私，對所有公務員造成嚴重錯誤示範。

台中地院今開庭，也依規定採「公開審理」模式，任何人均得自由進出法庭，旁聽關於吳女涉犯貪汙一事審理進度。

吳存金涉詐領首長特別費遭貪汙等罪嫌起訴，台中地院今公開審理，吳女步出法庭則稱「司法不公開」。記者曾健祐／攝影
吳存金涉詐領首長特別費遭貪汙等罪嫌起訴，台中地院今公開審理，吳女步出法庭則稱「司法不公開」。記者曾健祐／攝影

