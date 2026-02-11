快訊

「太陽的新娘」韓星鄭恩宇過世…享年40歲 曾許願「想被大家記得」

等了20年！布蘭登費雪、瑞秋懷茲「神鬼傳奇4」合體 全球影迷淚崩

高雄美濃大峽谷不止一個犯罪集團 嫌犯假種水蓮真盜挖

聽新聞
0:00 / 0:00

越籍男逃逸2年「這原因」意外遭逮 噴飛7萬2罰鍰再收容遣返

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市警局交通警察大隊昨於蘆竹區執行酒駕攔檢，發現一名越南籍范姓男子未依規定使用燈號，攔下盤查後驚見其已失聯兩年。范男不僅身分逾期，更涉及無照駕駛，警方現場依新修法規連開3張罰單，將罰7萬2千元並扣車移置，全案詢後移送移民署收容。

桃園市警局交通大隊直屬中隊員警昨於蘆竹區文中路一段前設置酒駕勤務攔檢站，針對來往可疑車輛實施過濾盤檢，執勤過程中，員警發現一輛小客車未依規定使用霧燈，隨即上前攔停示意停車接受檢查。攔下車輛後，該名越南籍范姓駕駛神情略顯慌張，面對詢問都支吾其詞，且無法出示足資證明身分的文件。

經警方盤查並透過系統比對，赫然發現該名范男已失聯長達兩年。此外，進一步查證後發現范男無照駕駛開車，警方當場依照「道路交通管理處罰條例」第21條規定開出3張罰單，當場吊扣牌照，並將車輛移置保管，罰鍰將達7萬2千元，范姓駕駛則於警詢調查後，依法移送內政部移民署桃園專勤隊收容處置。

交通大隊長林東星表示，因應交通新制上路，無照駕駛罰鍰已大幅提高，機車處1萬8千元以上至3萬6千元以下罰鍰，汽車處3萬6千元以上6萬元以下罰鍰，並將當場移置保管車輛，民眾切勿以身試法。年關將至，各類尾牙餐敘活動頻繁，警方將持續針對易發生酒駕路段及時段嚴格執法，落實酒後不開車規定。

桃園市警局交通警察大隊昨於蘆竹區執行酒駕攔檢，發現一名越南籍范姓男子未依規定使用燈號，攔下盤查後驚見其已失聯兩年。圖／警方提供
桃園市警局交通警察大隊昨於蘆竹區執行酒駕攔檢，發現一名越南籍范姓男子未依規定使用燈號，攔下盤查後驚見其已失聯兩年。圖／警方提供

移民署 桃園 移工 越南 無照駕駛
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

蘆竹移工駕車違規噴7萬2荷包 同步被揪出已失聯2年 

鐵腕打詐！陸公安部：緬甸KK園區630餘棟建築物全拆了

新莊夜晚傳死亡車禍 計程車疑違規迴轉 騎士猛撞噴飛慘死

無照駕駛加重罰鍰 桃交大：噪音車罰鍰上限提高至3.6萬元

相關新聞

高雄美濃大峽谷不止一個犯罪集團 嫌犯假種水蓮真盜挖

高雄「美濃大峽谷」經檢方追查發現不止一個犯罪集團在運作，而是有不同團伙同時用類似手法賺取暴利，其中橋頭地檢署即查出，以羅...

超吵！頂樓泳池木棧板像籃球彈跳 高院判基泰建設賠2住戶1046萬

林姓、洪姓住戶斥資逾億元買下台北市內湖「基泰御峰」豪宅頂樓，但樓上泳池旁的木棧板，常發出像籃球在地面彈跳的聲音，提告求償...

影／台東太平溪清淤工程「砂石車衝突」影片瘋傳 警方：純行車爭執

台東市太平溪清淤工程正如火如荼展開，不過，這幾天網路瘋傳的一段影片卻讓事件升高話題度。影片中，1名砂石車司機遭多人包圍，...

越籍男逃逸2年「這原因」意外遭逮 噴飛7萬2罰鍰再收容遣返

桃園市警局交通警察大隊昨於蘆竹區執行酒駕攔檢，發現一名越南籍范姓男子未依規定使用燈號，攔下盤查後驚見其已失聯兩年。范男不...

慶祝盧秀燕當選...前局長花公費招待親友 涉貪開庭現身

台中市政府地政局前局長吳存金涉嫌11度利用局長特別費，用於親友間非公務餐會，包括過年吃比薩、鐵板燒，甚至連2022年台中...

醉漢大鬧桃園大罷免連署站 違反選罷法一審判決出爐

去年初公民團體在桃園區延平公園，設站連署罷免選立委，突遭鄭姓醉漢鬧場，不斷咆哮企圖「翻桌」嚇壞民眾及連署站志工挨告，桃園...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。