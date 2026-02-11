慶祝盧秀燕當選...前局長花公費招待親友 涉貪開庭現身

台中市政府地政局前局長吳存金涉嫌11度利用局長特別費，用於親友間非公務餐會，包括過年吃比薩、鐵板燒，甚至連2022年台中市長盧秀燕成功連任，她也找親友聚餐「慶祝」卻報公帳，涉貪6萬多元；台中地院今開庭，吳女今現身台中地院開庭，身形明顯消瘦不少。

台中地檢查出，吳存金2018年12月25日至2025年2月28日擔任地政局局長期間，每月得檢具原始憑證支領首長特別費3萬9700元，並僅限於因公所需的招待饋贈。

檢方發現，吳2019年11月25日起至2024年5月12日間，在台中餐廳消費11次都是家庭聚餐的「私人餐敘」，她竟仍向餐廳告知地政局統一編號，再將11張發票、免用統一發票等核銷，詐得6萬8679元。

檢方統計，吳女以公務招待便餐、甜點、水果，或致贈紅包禮金等名義，每次核銷費用介於1030元至1萬7600元不等，實際上卻和家人去吃泰式、港式、麻辣鍋，就連大年初三團聚吃比薩、初四吃高級鐵板燒也是用公費。

檢方訊時，吳坦承犯行，表示2022年12月4日和兒女、親友們去吃米其林推薦的中式料理，就是「為慶祝市長盧秀燕當選的家族聚餐。」偵結依貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物、行使使公務員登載不實公文書等罪嫌起訴她。