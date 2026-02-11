快訊

高雄美濃大峽谷不止一個犯罪集團 嫌犯假種水蓮真盜挖

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄「美濃大峽谷」經檢方追查發現不止一個犯罪集團在運作，而是有不同團伙同時用類似手法賺取暴利，其中橋頭地檢署即查出，以羅姓及黃姓男子為首的犯罪集團，便是找人頭假冒承租農地謊稱要種水蓮，沒想到竟是盜採砂石挖成大峽谷，還回填廢棄物造成嚴重汙染，檢方起訴10名成員並建請法院從重量刑。

檢方調查，羅姓與黃姓男子為首的犯罪集團從2024年5月起，便透過劉姓仲介找來徐姓男子當人頭，鎖定美濃區吉洋段特定農業區農牧用地，向不知情的地主謊稱承租土地是為了種植水蓮等農作物，順利承租大片農地。

幾人成功租地簽約後，隨即露出獠牙，並未從事任何耕作，而是指揮黃姓、潘姓等同夥駕駛挖土機進場，將原本肥沃的農地土石大肆挖掘，再由張姓、許姓司機駕駛砂石車，將高品質土石運往砂石場變賣牟利，直接把農地挖出深達12公尺的大洞。

不過由於幾人行徑囂張，不久隨即就被舉發並經高雄市經發局會勘發現違規，勒令不得外運土石，但羅男等人仍無視公權力，不止沒收手，甚至擴大盜採規模，遭盜取土石重量至少3萬公噸，不法獲利達720萬元。 

高雄市經發局於去年1月針對違法盜挖開罰並限期回填復原，羅男等人非但未購買合法乾淨土方，反而為了省錢及賺取廢棄物處理費，透過簡姓男子等人牽線，引進含有磚塊、混凝土、廢塑膠、廢輪胎等營建混合廢棄物傾倒於坑洞內，再覆蓋薄土掩飾，企圖以此蒙混過關。 

檢察官批，羅男等人為圖私利，不僅盜賣土石，還回填營建廢棄物，嚴重破壞農地完整與國土保育，使農地喪失原有生產功能，對被害人財產及環境安全衛生形成長期且不可逆的危害，經評估，該處農地光是回復原狀的費用就高達558萬至1167萬元，遠高於其犯罪所得。 

橋頭地檢署認為，被告等人分工縝密，具持續性與牟利性，符合組織犯罪構成要件，考量羅、黃犯後互推責任、毫無悔意，且對環境造成不可逆的危害，偵結後依違反組織犯罪防制條例、加重竊盜及廢棄物清理法等罪嫌起訴，並聲請沒收犯罪所得及重機具，建請法院對其從重量刑。

高雄美濃多處農地遭挖成大峽谷，檢方查出有不同犯罪集團利用類似犯罪手法牟取暴利。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄美濃多處農地遭挖成大峽谷，檢方查出有不同犯罪集團利用類似犯罪手法牟取暴利。記者巫鴻瑋／翻攝

農地 廢棄物 砂石 美濃大峽谷
