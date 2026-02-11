醉漢大鬧桃園大罷免連署站 違反選罷法一審判決出爐

去年初公民團體在桃園區延平公園，設站連署罷免選立委，突遭鄭姓醉漢鬧場，不斷咆哮企圖「翻桌」嚇壞民眾及連署站志工挨告，桃園地院審結，依公職人員選舉罷免法的妨害他人為罷免案之連署罪，判3月徒刑，得易科，褫奪公權1年。

犯罪事實指出，鄭姓男子去年元月30日下午近2時至3時30分間，與友人在桃園後站大樹林地區的延平公園內飲酒時，見鄰近街口處多人聚集，於是帶著酒意上前詢問罷免連署站的劉姓負責人群聚目的，劉某告知，正在進行罷免桃園市第四選區立法委員萬美玲的連署活動云云，鄭便先行離去。

仍滯留在延平公園周遭的鄭男，當天下午3時30分二度走向連署站，對著連署站志工們以台語大喊「走」，並徒手抬起放置罷免文件、讓人填寫連署書的桌子，再用力放下。

經在場男志工以身抵擋勸阻，鄭男持續以台語當場大聲叫囂「袂爽啦」、「連署齁，會使佇這嗎？」、「叫警察來」等語，離開時，鄭男仍持續向連署站志工們大喊「反桌啦」等語，涉嫌以強暴方式，妨害罷免案連署，檢方調查後依法起訴。

審理時，鄭否認有妨害罷免連署的客觀行為及主觀犯意，辯稱當時有喝酒又跟弟弟吵架，因遭弟弟揶揄，心情不好，才會去遷怒罷免連署站的志工等語。

法院審查整份卷宗的證據後，認定被告鄭男的行為是針對那場罷免連署活動而去，結果造成現場秩序受到影響，正因鄭男鬧場行為讓原本應該自由進行的罷免連署活動受到妨礙，被告以不合法的方式去干擾別人參與罷免連署。

法院說明，在被告鄭男做出干擾行為前，他已經到場2度詢問為什麼有人聚集，並且從劉姓等證人那裡得到回應，因此他其實很清楚現場是在進行罷免連署活動；當他第三次靠近連署站時，還有出現擾亂秩序的行為和言語，顯然被告是有意識、主觀上想要妨害罷免活動秩序，至於被告否認的說法不予採信。

法院審酌，被告鄭男因為和家人吵架，才跑去罷免連署站鬧場，造成秩序混亂，妨害別人自由連署。事後還否認犯行、推託掩飾，態度並不好，綜合考量他的犯罪手段、對罷免活動造成的影響，以及他的知識程度等各種情況，最後量處適當之刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康