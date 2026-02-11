超吵！頂樓泳池木棧板像籃球彈跳 高院判基泰建設賠2住戶1046萬

林姓、洪姓住戶斥資逾億元買下台北市內湖「基泰御峰」豪宅頂樓，但樓上泳池旁的木棧板，常發出像籃球在地面彈跳的聲音，提告求償；台北地院認為，建商對建築品管有改善義務，判基泰建設應賠償林、洪各200萬、160萬元。基泰建設上訴，台灣高等法院認為噪音嚴重干擾住戶生活作息，侵害他們身體、健康、居住安寧，改判賠兩人各523萬2340元。

林姓住戶提告主張，2013年以1億1800萬元買下豪宅頂樓23樓的房屋，洪姓住戶則在2016年以1億1000萬元買下同樓層的另一戶房屋，但頂樓天花板的隔音效果很差。

他們認為，房屋位於頂樓的樓層，天台上有包括游泳池在內的相關公共設施，而游泳池畔旁規畫有人行木棧板，由使用人數日增，只要一有人行走於木棧板上，他們在屋內就不停聽到干擾的聲音。

林、洪都稱，住家客廳、餐廳上方，常會發生類似有人在樓上拍打籃球的重低音，形成生活上的困擾，多次直接要求建商或透過管委會轉知改善，問題卻始終無法解決，因此各提告求償500萬元，並要求建商改善。

台北地院審理認為，只要游泳池有人在使用時，林、洪的住家天花板即會傳來類似有人在拍打籃球的聲音，聲音已影響林、洪的日常作息，林姓住戶還為此有睡眠障礙，建商對2名住戶應負擔賠償義務。一審判基泰建設賠償林、洪精神慰撫金各200萬元、160萬元。

基泰建設公司不服，提上訴。

高院審理認為，一審到場勘驗，當有人使用泳池時，房屋內可明顯聽聞噪音，類似有人於住家上方拍打籃球、或敲打地板的聲響，經送中華民國震動與噪音工程學會鑑定，房屋的臥室測得低頻噪音大於40分貝，超過房屋所在「第三類噪音管制區」日間低頻噪音37分貝的管制標準，造成住戶受有非財產上的損害。林、洪得請求基泰建設各賠償200萬元、160萬元本息。

修繕方式雖可有效阻絕噪音，但因泳池為社區公共設施，屬社區區分所有權人所共有，高院認為住戶和基泰建設為社區的區分所有權人，修繕方式經建築師公會預估工期340工作天，應屬對共用部分之拆除、重大修繕或改良行為。因社區區分所有權人會議就是否同意基泰建設依一審判決「進入社區修繕」的議案未通過，雙方應受拘束，林姓、洪姓住戶不得請求基泰建設以修繕方式逕行修繕。