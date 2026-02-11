快訊

影／台東太平溪清淤工程「砂石車衝突」影片瘋傳 警方：純行車爭執

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市太平溪清淤工程正如火如荼展開，不過，這幾天網路瘋傳的一段影片卻讓事件升高話題度。影片中，1名砂石車司機遭多人包圍，甚至有人持鐵棍攻擊，引發民眾質疑是否涉及砂石利益與黑道介入。

警方調查後表示，事件發生於2月8日下午13時許，地點位於太平溪豐里橋至臨海路段的工程便道。由於施工期間河道狹窄，砂石車在會車過程中發生爭執，雙方駕駛下車理論，進而爆發肢體衝突。經調查鎖定涉案車輛與人員後，已通知相關駕駛到案說明，並無幫派或黑道介入情形。

警方指出，太平溪河道日前受颱風影響，淤沙嚴重，縣府公開招標進行清淤作業，大量砂石車頻繁進出。此次衝突完全源於行車爭執，與砂石利益或其他外力無關。涉案人員將依傷害案件持續偵辦。

台東警分局呼籲，工程便道及狹窄路段行車應互相禮讓、減速慢行；遇到行車爭議應理性溝通或報警處理，切勿以暴力方式解決糾紛，以免觸犯刑責、得不償失。

太平溪河道日前受颱風影響，淤沙嚴重，縣府公開招標進行清淤作業，大量砂石車頻繁進出。記者尤聰光／攝影
太平溪河道日前受颱風影響，淤沙嚴重，縣府公開招標進行清淤作業，大量砂石車頻繁進出。記者尤聰光／攝影

