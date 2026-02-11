聽新聞
0:00 / 0:00
影／台東太平溪清淤工程「砂石車衝突」影片瘋傳 警方：純行車爭執
台東市太平溪清淤工程正如火如荼展開，不過，這幾天網路瘋傳的一段影片卻讓事件升高話題度。影片中，1名砂石車司機遭多人包圍，甚至有人持鐵棍攻擊，引發民眾質疑是否涉及砂石利益與黑道介入。
警方調查後表示，事件發生於2月8日下午13時許，地點位於太平溪豐里橋至臨海路段的工程便道。由於施工期間河道狹窄，砂石車在會車過程中發生爭執，雙方駕駛下車理論，進而爆發肢體衝突。經調查鎖定涉案車輛與人員後，已通知相關駕駛到案說明，並無幫派或黑道介入情形。
警方指出，太平溪河道日前受颱風影響，淤沙嚴重，縣府公開招標進行清淤作業，大量砂石車頻繁進出。此次衝突完全源於行車爭執，與砂石利益或其他外力無關。涉案人員將依傷害案件持續偵辦。
台東警分局呼籲，工程便道及狹窄路段行車應互相禮讓、減速慢行；遇到行車爭議應理性溝通或報警處理，切勿以暴力方式解決糾紛，以免觸犯刑責、得不償失。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。