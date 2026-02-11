病婦自認大腦遭植晶片捷運揮刀砍高中生 高院改判7年外加2年監護

患有思覺失調症的王姓女子懷疑自己被跟蹤，在捷運板南線上拿美工刀劃傷鄭姓高中生的臉、頸，新北地方法院發現她當天疑因病發而出現幻聽、幻覺，依殺人未遂罪判她4年6月徒刑，執行完畢後監護2年。案經上訴，台灣高等法院認為王女引發社會恐懼，一審量刑違反罪刑相當原則，加重改判為7年徒刑，刑後監護2年。

王姓女子（44歲）2024年11月8日晚上10點多搭乘往頂埔方向的列車，列車行駛期間，她在第4節、第3車廂見鄭姓高中生站在車廂右側側門旁，竟拿出美工刀朝鄭揮砍。鄭的頭、頸、左耳、鼻子受傷，車上乘客倉皇逃竄，其中王姓和2名蔡姓乘客在奔逃時受傷，而這班車還延遲6倍時間才到站。

所幸鄭姓高中生奮力抵抗，一旁民眾見狀也上前壓制，王女未造成更嚴重的傷害。少年經送醫，左臉有8公分、左頸1.5公分、左耳2公分撕裂傷及鼻子2.5×0.1公分的擦傷。

王女坦承犯行，但未與少年達成和解，新北地院審酌她故意對少年犯殺人未遂，先加重其刑，再以未遂犯及患病予以遞減，判她4年6月徒刑，並於刑期執行完畢或赦免後，令入適當處所或方式施以監護2年。

檢察官和王女皆上訴。高院認為王女犯刑法殺人未遂罪、妨害鐵路事業罪以及大眾捷運法「以其他非法方法危害重要大眾捷運系統營運機構站功能正常運作」罪，應從較重的殺人未遂罪處斷。

檢察官主張王女刺殺少年，應依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑，但高院認為王女並不知鄭是否成年，未依此規定加重其刑。王女在案發前，處於「長期與不存在之人對話」，以及主觀上認為遭他人監控、有人將對她不利的心理狀態，且先前曾誤認被跟蹤騷擾而報警，經台大醫院鑑定，她犯案時辨識能力因精神疾病而減低，可依刑法第19條第2項規定減刑。

不過高院認為一審僅判王女4年6月徒刑，刑度偏低，未充分評價她在行駛中的捷運列車上持利刃攻擊，不僅傷害高中生，也引發大眾群體恐慌，罪刑不相當。

高院認為王女因幻聽而持刀攻擊不認識的人，癱瘓捷運正常運轉，手段惡劣、危害甚巨，考量她沒有前科、認罪、從事電子零件業、社會復歸可能性不高等情況，判她7年徒刑。