聽新聞
0:00 / 0:00
亞太三溫暖驚傳槍響！他假扮顧客替人討債「開3槍」 警逮3人送辦
台北市松山區南京東路知名的亞太三溫暖前天發生恐嚇案，潘姓男子假扮顧客進入店內，隨後嚷嚷要找店老闆，稱要討債，更掏出號令槍開3槍威嚇，店員見狀趁隙報警，警方在場逮捕潘男和2名同夥，警詢後依傷害、恐嚇等罪嫌送辦。檢方複訊20萬元不等金額交保。
警方調查，潘男（23歲）和同夥汪姓男子（31歲）、蔡姓男子（29歲）9日晚上8點多一同到天龍三溫暖，稱要洗澡，潘男隨後脫下衣服換上浴衣，向員工表明要見老闆「楊醫生」，稱涉及巨額債務糾紛。
店方察覺情況不對勁，暗中報警處理，潘男隨即取出預藏的號令槍開3槍恐嚇，所幸警方即時趕抵，當場逮捕潘男，並根據店家指證，一同帶回在場查看支援的汪男、蔡男，警詢後依傷害、強制、恐嚇等罪嫌移送台北地檢署偵辦。檢察官複訊後20萬元不等金額交保。
據了解，潘男警詢時未交代受何人指使，但根據警方情資，不排除是店老闆「楊醫生」與天道盟重量級角頭長年恩怨有關。
據悉，楊男並無醫師背景，但因人脈橫跨黑白兩道及政商圈，過去曾捲入多起爭議事件，包括遠東航空前董事長張綱維1.6億元借貸案、藝人「恰恰」遭強押討債案及多起重大司法案件，外界因此戲稱亞太三溫暖是「喬債聖地」。
