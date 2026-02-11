快訊

礁溪旅館頂樓驚見「寶特瓶山」快滿出來 縣府下最後通牒可開罰30萬

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭礁溪鄉一棟6層樓旅館的頂樓堆滿寶特瓶，數量驚人，旅館負責人的母親稱聲要做為植栽蓋土之用，但因公共安全及環境髒亂等疑慮遭檢舉。縣政府相關局處展開聯合稽查，到場驚見「寶特瓶山」多到快滿出來，還夾雜不少布條等廢棄物，違反建築法及廢棄物清理法，若限期未改善，最高可開罰30萬元。

上千支的各式寶特瓶並不是一兩天造成的，早在去年就有附近鄰近反映，但當時寶特瓶都有洗乾淨，而且店家的老母親表示要栽種地瓜葉，寶特瓶是要做為覆蓋之用，縣環保局當時勘查認為環境還算乾淨，且頂樓屬於私人領域，當場要求旅館負責人切莫釀成公安問題。

未料，寶特瓶數量越積越多，堆滿整個頂樓，其中還摻雜一些布料等廢棄物，礁溪鄉偶會吹起強勁的「落山風」，2月9日一場劇風狂襲，附近居民擔心吹落寶特瓶砸到人，或有人抽菸不慎亂丟菸蒂造成寶特瓶起火燃燒，引發公安危險，在網路社群貼文痛批「真的很離譜」，網友也紛紛留言覺得「超誇張」、「數量讓人驚嚇」、「這那裡是用來覆土」？

縣政府展開聯合稽查，由環保局，衛生局及建設處等單位昨天下午到場查看，並沒有看見什麼綠化植栽，倒是發現屋頂寶特瓶堆置過高，環境明顯惡化，已經有公安疑慮，違反建築法第91條規定，要求限期改善，若逾期未改，可處6萬至30萬元罰鍰。

此外，寶特瓶堆裡有些垃圾廢棄物，積水容器未清有孳生病蚊媒疑慮，違反廢棄物清理法第11條規定，如果再不改善，可依法開罰1200至6000元罰鍰，直至改善完成。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

礁溪鄉一棟旅館的6層頂樓堆滿上千支寶特瓶，「寶特瓶山」多到快滿出來，宜蘭縣政府展開聯合稽查，當場告知旅館違反建築法及廢棄物清理法，要求限期改善。圖／環保局提供
礁溪鄉一棟旅館的6層頂樓堆滿上千支寶特瓶，「寶特瓶山」多到快滿出來，宜蘭縣政府展開聯合稽查，當場告知旅館違反建築法及廢棄物清理法，要求限期改善。圖／環保局提供
空拍下的「寶特瓶山」多到快滿出來，宜蘭縣政府展開聯合稽查，認定有公安疑慮及造成環境髒亂，違反建築法及廢棄物清理法，若限期未改善，最高可開罰30萬元。圖／環保局提供
空拍下的「寶特瓶山」多到快滿出來，宜蘭縣政府展開聯合稽查，認定有公安疑慮及造成環境髒亂，違反建築法及廢棄物清理法，若限期未改善，最高可開罰30萬元。圖／環保局提供
礁溪鄉一棟旅館的6層頂樓堆滿上千支寶特瓶，「寶特瓶山」多到快滿出來。圖／民眾提供
礁溪鄉一棟旅館的6層頂樓堆滿上千支寶特瓶，「寶特瓶山」多到快滿出來。圖／民眾提供
礁溪鄉一棟旅館的6層頂樓堆滿上千支寶特瓶，「寶特瓶山」多到快滿出來。圖／民眾提供
礁溪鄉一棟旅館的6層頂樓堆滿上千支寶特瓶，「寶特瓶山」多到快滿出來。圖／民眾提供
礁溪鄉一棟旅館的6層頂樓堆滿上千支寶特瓶，「寶特瓶山」多到快滿出來，宜蘭縣政府展開聯合稽查，認定有公安疑慮及造成環境髒亂，違反建築法及廢棄物清理法。圖／民眾提供
礁溪鄉一棟旅館的6層頂樓堆滿上千支寶特瓶，「寶特瓶山」多到快滿出來，宜蘭縣政府展開聯合稽查，認定有公安疑慮及造成環境髒亂，違反建築法及廢棄物清理法。圖／民眾提供

