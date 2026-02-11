快訊

日本最高齡阿公111歲辭世 生前透露長壽秘訣：不要糾結、馬上忘記

9個月連漲兩次！ 三商巧福「飯麵調漲4~10元」 這一款牛肉麵漲到215元

遭小三控性侵逼墮胎…長榮大學副教授捲性醜聞 校方出手：零容忍

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園管制年節放鞭炮！這52處全天禁放 違者最高罰3萬

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

農曆春節將至，桃園市長張善政今在市政會議表示，市府今年將實施「年節放鞭炮管制原則」，52處人口稠密區及學校、醫院等設施周邊全天禁止施放鞭炮及煙火，一般區域在重要節日仍保留施放空間，但凌晨2點至早上8點維持管制，違規者最高可處3萬元罰鍰。

市府去年5月依噪音管制法劃設特定噪音管制區，首波將全市超過12樓、500戶以上的52個人口稠密區納入，區內全日禁止燃放鞭炮及煙火；學校、圖書館、幼兒園、醫院等設施周邊50公尺範圍，也全天禁止施放。至於一般區域，從除夕到初三、初九天公生、元宵節等重要日子，除凌晨2點到早上8點間維持管制外，其餘時間仍保留年節施放空間。

張善政表示，許多人在過年期間有施放鞭炮、煙火的習慣，這是共同的記憶，也是熱鬧氣氛的一部分，不過隨著桃園發展快速、陸續蓋起新大樓，許多民眾對放鞭炮產生的聲響有不同想法，因此市府希望在延續傳統之餘，也兼顧市民生活品質。

此外，桃園去年推出全國首創的民俗活動噪音管制措施，今年春節將首次適用。張善政指出，民俗活動行經列管的52處人口稠密區時，必須暫時降低音量，「敬神、酬神的心意，絕對不會因為音量變小而打折；相反地，這分體貼、體諒，神明一定看在眼裡，也會更加保佑每一位桃園市民。」

市府表示，違反規定者可依噪音管制法處3000元至3萬元罰鍰，通常採先勸導後開罰；透過消防局、環保局等單位持續宣導與執行，桃園去年過年期間的爆竹、煙火相關陳情案件從前年的450件降至372件，下降約17%，市府盼持續透過分區、分時管理降低民眾陳情，讓年味與生活品質在桃園取得平衡。

桃園市長張善政今在市政會議表示，市府今年將實施「年節放鞭炮管制原則」，52處人口稠密區及學校、醫院等設施周邊全天禁止施放鞭炮及煙火。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政今在市政會議表示，市府今年將實施「年節放鞭炮管制原則」，52處人口稠密區及學校、醫院等設施周邊全天禁止施放鞭炮及煙火。記者朱冠諭／攝影

噪音 張善政 春節 桃園
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台66高架最後一里動工 卓榮泰誇張善政團隊建設高效率

張善政贈慰勞金肯定桃消春節堅守崗位 盼守護民眾生命安全

桃園警民協力維護年節平安 張善政頒慰勞金期勉持續深化合作

蘆竹警春節維安不打烊 張善政親贈慰問品肯定奉獻

相關新聞

花光媽媽260萬去買房 兒要母別怪還說：就當投資在我身上

台中古姓男子幫媽媽保管1個裝有260萬元現金的LV提袋，卻趁對方去日本玩時擅自花光用來買房，事後傳訊稱「希望妳不要怪我」...

誇張！美濃大峽谷上百人遭起訴 盜挖面積等同「2座澄清湖棒球場」

橋頭地檢署偵辦高雄美濃、大樹地區大規模盜採砂石案，今天宣布偵查終結，一共起訴人數達到驚人的106人，不僅查出有巨洞遭挖走...

礁溪旅館頂樓驚見「寶特瓶山」快滿出來 縣府下最後通牒可開罰30萬

宜蘭礁溪鄉一棟6層樓旅館的頂樓堆滿寶特瓶，數量驚人，旅館負責人的母親稱聲要做為植栽蓋土之用，但因公共安全及環境髒亂等疑慮...

台南香酥鴨店老闆酒駕撞死23歲女清潔員 檢今偵結起訴

台南香酥鴨店家鄭姓男子疑徹夜飲酒後，開車高速衝撞路旁作業的一輛民營垃圾車，擔任清潔員的23歲陳姓女子當場被撞死，鄭男被依...

詐團囚禁車手全程監控 6成員被判總刑期4年1月至6年3月

以孫姓男子為首的詐騙集團，以「月薪10萬元，包吃包住，免出國」當誘餌，張姓男子被錄取後淪為車手並被帶到民宿監控7天。彰化...

亞太三溫暖驚傳槍響！他假扮顧客替人討債「開3槍」 警逮3人送辦

台北市松山區南京東路知名的亞太三溫暖前天發生恐嚇案，潘姓男子假扮顧客進入店內，隨後嚷嚷要找店老闆，稱要討債，更掏出號令槍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。