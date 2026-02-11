桃園管制年節放鞭炮！這52處全天禁放 違者最高罰3萬

農曆春節將至，桃園市長張善政今在市政會議表示，市府今年將實施「年節放鞭炮管制原則」，52處人口稠密區及學校、醫院等設施周邊全天禁止施放鞭炮及煙火，一般區域在重要節日仍保留施放空間，但凌晨2點至早上8點維持管制，違規者最高可處3萬元罰鍰。

市府去年5月依噪音管制法劃設特定噪音管制區，首波將全市超過12樓、500戶以上的52個人口稠密區納入，區內全日禁止燃放鞭炮及煙火；學校、圖書館、幼兒園、醫院等設施周邊50公尺範圍，也全天禁止施放。至於一般區域，從除夕到初三、初九天公生、元宵節等重要日子，除凌晨2點到早上8點間維持管制外，其餘時間仍保留年節施放空間。

張善政表示，許多人在過年期間有施放鞭炮、煙火的習慣，這是共同的記憶，也是熱鬧氣氛的一部分，不過隨著桃園發展快速、陸續蓋起新大樓，許多民眾對放鞭炮產生的聲響有不同想法，因此市府希望在延續傳統之餘，也兼顧市民生活品質。

此外，桃園去年推出全國首創的民俗活動噪音管制措施，今年春節將首次適用。張善政指出，民俗活動行經列管的52處人口稠密區時，必須暫時降低音量，「敬神、酬神的心意，絕對不會因為音量變小而打折；相反地，這分體貼、體諒，神明一定看在眼裡，也會更加保佑每一位桃園市民。」