替入獄友顧2歲女兒...他罰「搭拱橋」害她臉撞地 判1年半定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

邱姓男子幫入獄的朋友照顧讀幼兒園的一雙兒女，卻拿「愛的小手」打2歲女童，並要求在溼滑的浴室「搭拱橋」，害女童滑倒臉部撞擊地板，最高法院依成年人故意對兒童犯傷害罪判邱1年6月徒刑，確定要入獄，全案定讞。

葉姓男子入監、妻子忙於工作，委託由邱照顧孩子，2023年11月起女童就讀的幼兒園發現，女童身上陸續出現多處瘀傷，將女童送往台大醫院就醫，經院方兒少保護醫療中心判斷，有高度虐童之虞，啟動檢警早期介入機制，檢警循線調查，查出邱涉案。

檢察官指控，邱2023年11月至12月在女童住處及不詳地點，要求女童在地板濕滑的浴室內做出「搭拱橋」體罰等動作，女童因手部力量不足而滑倒，面部撞擊地板；此外，邱至少持「愛心小手」及徒手揮打女童的左右手掌、腳掌、臀部。

檢方偵查認定邱涉嫌凌虐女童6次，犯妨害幼童發育罪，將邱提起公訴。一審審理期間，邱辯稱自己從小被打大，先前也沒照顧過小孩，就以自己的經驗管教小孩，否認凌虐，還說不懂法律，看法官如何裁判就好。

台北地方法院一審判處邱1年6月徒刑，邱不服提上訴，主張自己沒有小孩，不太會照顧，案發當下真的是因為情況很危險，女童在玩刀子，又看到她拿著刀子與她的哥哥追來追去，真的很危險，想要讓小孩記取教訓，當下才會打小孩，確實管教不當，但沒有虐待，縱使法院仍認定有罪，也請求從輕量刑並給予緩刑機會。

台灣高等法院二審認為一審判決沒有違誤，且邱上訴無理由，仍判處1年6月徒刑。案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違背法令之處，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

邱姓男子幫入獄的朋友照顧讀幼兒園的一雙兒女，卻打2歲女童並要求「搭拱橋」，害女童滑倒臉部撞擊地板。示意圖（非當事人）／本報資料照
邱姓男子幫入獄的朋友照顧讀幼兒園的一雙兒女，卻打2歲女童並要求「搭拱橋」，害女童滑倒臉部撞擊地板。示意圖（非當事人）／本報資料照

監獄
